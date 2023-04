Maddalena Corvaglia torna a parlare della fine della sua amicizia con Elisabetta Canalis: la rara confessione

NEWS

Debora Parigi | 13 Aprile 2023

Le parole di Maddalena Corvaglia su Elisabetta Canalis

Quando si pensa alle veline di Striscia La Notizia le prime che vengono alla mente sono Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Le due hanno ballato a lungo sul bancone del TG satirico e hanno continuato il loro rapporto di amicizia anche fuori dagli studi televisivi e negli anni successivi, nonostante avessero preso strade diverse dal punto di vista lavorativo.

Purtroppo, a lungo andare, il loro rapporto si è piano piano disciolto e le due si sono allontanate. Ma spesso si torna a parlare di loro, quasi come se non ce ne facessimo una ragione della fine di questa lunga e sincera amicizia. La Corvaglia ne aveva parlato a febbraio a Verissimo. Aveva detto: “I rapporti purtroppo finiscono, bisogna prenderne atto. Io li vivo come un lutto. Non ho mai detto nulla per rispetto. A prescindere dalle cause le voglio bene e sono felice per lei e per la meravigliosa creatura che ha messo al mondo. Recuperare? Difficile da parte di entrambe. Quando si rompe qualcosa è difficile. Nessuna delle due conserva odio. A livello umano nessuna delle due ha qualcosa con l’altra”.

Dopo un paio di mesi è tornata sull’argomento attraverso il settimanale Oggi. A riportare le parole dell’ex velina sul suo rapporto con Elisabetta Canalis è stata la pagina Instagram Pipol gossip. Maddalena Corvaglia ha infatti detto: “Non abbiamo mai litigato, ma è inutile accanirsi nel voler prolungare un affetto. Meglio voltare pagina e conservare il bello e il bene, e ce n’è stato tanto, che ci siamo regalate”.

Quindi nessun litigio tra Elisabetta e Maddalena, questo per rispondere a chi ancora si sta chiedendo cosa sia successo di così negativo per farle allontanare. Secondo quanto detto dalla Corvaglia, semplicemente il tempo le ha fatte allontanare e le ha portate a non aver più quell’amicizia che le legava. Ma nessun rancore tra loro.