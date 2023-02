NEWS

Andrea Sanna | 4 Febbraio 2023

verissimo

Maddalena Corvaglia sulla fine dell’amicizia con la Canalis

Nella puntata del 4 febbraio a Verissimo sono intervenuti diversi ospiti. Dopo George Ciupilan a raccontarsi è stata Maddalena Corvaglia. L’ex velina di Striscia la Notizia, sebbene sia meno presente in TV rispetto al passato, è sempre rimasta nel cuore del pubblico da casa.

L’esperienza televisiva nel TG satirico l’ha condivisa con Elisabetta Canalis. Le due erano unite da una grande e profonda amicizia, conclusasi dopo tanti anni. “Elisabetta Canalis? Preferisco non parlarne. È un grande dolore”, ha detto a Quotidiano Nazionale, Maddalena Corvaglia tempo fa.

Successivamente a riguardo la showgirl sarda aveva invece replicato: “Se c’è speranza di vederci di nuovo unite? Ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù. Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata”.

A distanza di tempo Maddalena Corvaglia ne ha riparlato ai microfoni di Verissimo: “I rapporti purtroppo finiscono, bisogna prenderne atto. Io li vivo come un lutto. Non ho mai detto nulla per rispetto. A prescindere dalle cause le voglio bene e sono felice per lei e per la meravigliosa creatura che ha messo al mondo. Recuperare? Difficile da parte di entrambe. Quando si rompe qualcosa è difficile. Nessuna delle due conserva odio. A livello umano nessuna delle due ha qualcosa con l’altra”. Così Maddalena Corvaglia ha commentato quanto successo con l’ormai ex amica Elisabetta Canalis.

Nel corso dell’intervista l’ex volto di Striscia ha parlato anche della fine del matrimonio con Stef Burns, che lei definisce una sconfitta. Ha dovuto prendere atto dei muri insormontabili che si erano creati. Ma oggi il rapporto è comunque pacifico, anche per amore di Jamie, la figlia che la coppia ha avuto 11 anni fa:

“A Natale ci siamo riuniti tutti: è stato un traguardo familiare. Essendo genitori di una bambina, anche se non siamo una coppia rimaniamo una famiglia. Il divorzio l’ho chiesto e affrontato negli Stati Uniti. Non volevo avesse troppa risonanza mediatica in Italia, anche se poi mi sono pentita, perché uno straniero lì non ha gli stessi diritti di un americano”.

Ma oggi il cuore di Maddalena Corvaglia è impegnato? Ecco cosa ha rivelato: “Non sono fidanzata, anche se in questi anni qualcuno mi ha fatto battere il cuore”