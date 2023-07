Maddalena commenta le critiche ricevute ad Amici: frecciatina alla Celentano?

NEWS

Debora Parigi | 22 Luglio 2023

Amici 22

La ballerina Maddalena Svevi è tornata a parlare del suo percorso ad Amici

Questo pomeriggio è uscita una nuova puntata di Dimmi di te, il programma su Youtube di Lorella Cuccarini in cui intervista vari personaggi dello spettacolo, in particolare allievi che hanno fatto parte del talent Amici. In questa puntata è toccato a Maddalena Svevi, eliminata dalla ventiduesima edizione a un passo dalla Finale.

La ballerina ha avuto un bel percorso all’interno del programma, ha vissuto momenti difficili, ma ha anche avuto tante belle soddisfazioni. Come lei stessa ha detto, è cresciuta molto a livello personale e artistico ed è stato bellissimo poter partecipare a un programma che aveva sempre sognato. Inoltre la danza è sempre stata tutta nella sua vita.

Lorella Cuccarini le ha fatto tante domande sia riguardo Amici che la sua vita privata che il futuro. Proprio parlando del programma, ha ricordato i complimenti che molti professionisti del settore danza le hanno fatto durante le gare. Una ad esempio è stata Eleonora Abbagnato. “Io quel periodo me lo ricordo molto bene, perché ero tanto piena di insicurezze”, ha rivelato Maddalena Svevi. “Quindi questi commenti mi hanno aiutato a spingere di più. Sono sicura che questi commenti sono serviti per migliorare”.

Ma, come ricordiamo, ci sono state anche delle critiche. La Cuccarini, infatti, ha citato le parole dure e molto critiche appunto che la Svevi ha ricevuto nel corso dei mesi ad Amici. Non sono stati fatti nomi, ma ricordiamo perfettamente che parole molto forti, a volte anche pesanti, sono arrivate proprio da Alessandra Celentano, specialmente nella fase del Serale. Che peso hanno avuto quindi queste critiche?

“Dipende da critica a critica secondo me”, ha risposto la ballerina. “Una critica costruttiva è sempre bene, in tutto. Quindi quello sicuramente mi ha fatto migliorare e mi hanno dato la forza. Ogni tanto alcune critiche un po’ più pesanti, dove non vedevo…non il senso, perché il senso c’era…nulla che mi potesse far dire ok lo faccio, spingo, hanno avuto in realtà forse un senso di fastidio. Ma non le cambierei, non tornerei indietro. Perché alla fine sono arrivata qui”.