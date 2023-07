NEWS

Andrea Sanna | 22 Luglio 2023

Lo scoop su Giulia Salemi

Nel pomeriggio di oggi sul profilo di Deianira Marzano abbiamo letto la notizia che i tweet nella prossima edizione del Grande Fratello non saranno più mostrati. E Giulia Salemi? Si sono domandati tutti, curiosi di sapere se la rivedremo ancora su Canale 5 o impegnata in altri progetti lavorativi.

Quindi qualcuno ha pensato che magari per l’influencer italo-persiana avrebbe potuto ricevere un ruolo differente da quello di inviata social. Eppure pare che non sarà così secondo quanto si legge su TV Blog. Il sito fa sapere infatti che dopo l’addio di Orietta Berti e Sonia Bruganelli, anche Giulia Salemi non farà più parte del cast in studio:

“Non sarà infatti più presente al Grande Fratello nel suo ruolo di inviata nel mondo social Giulia Salemi. Discussioni in corso su chi prenderà il suo posto in quel ruolo”.

Proprio un mese fa l’ex vippona ha rilasciato un’intervista a La Stampa, in cui ha avuto modo di svelare la verità sul suo ritorno o meno al Grande Fratello. In quell’occasione Giulia Salemi ha detto di non sapere quale sarebbero state le decisioni e che in ogni caso è comunque molto grata per l’opportunità avuta. In ogni caso però ha svelato un dettaglio interessante: “Non mi hanno licenziata, non ho firmato”. Questo quindi faceva ben sperare in un suo ritorno. Ma ora le carte in tavola secondo TV Blog sarebbero cambiate.

Non è chiaro chi prenderà il posto di Giulia Salemi in trasmissione e se ci sarà davvero una sua erede al Grande Fratello. In ogni caso si tratterà di un’altra scelta mirata, esattamente come avvenuto per Cesara Buonamici, sempre più vicina a vestire i panni di unica opinionista del longevo reality show. Decisione questa che pare sia stata presa per dare una ridimensionata al “troppo trash” del reality, su richiesta di Pier Silvio Berlusconi.