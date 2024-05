NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Maggio 2024

Sabato sera Madonna ha chiuso il suo The Celebration Tour in Brasile, cantando davanti a 1 milione e 600 mila persone. Tuttavia nella storia, c’è un italiano che ha fatto meglio di lei.

Un italiano supera Madonna

Sabato sera, dalla spiaggia di Copacabana a Rio De Janeiro in Brasile, si è ufficialmente chiuso il The Celebration Tour di Madonna. Dopo mesi trascorsi in giro per il mondo con il suo spettacolo, che lo scorso novembre ha anche fatto tappa al Forum di Milano, la regina del pop ha terminato quella che probabilmente è stata una delle sue tournée più amate. Nel corso delle più di due ore di show infatti la Ciccone ha celebrato i suoi 40 anni di carriera, presentando non solo le sue più grandi hit, ma anche alcune delle chicche più amate dai suoi fedeli fan, che non l’hanno mai abbandonata.

Lo scorso sabato sera così, per festeggiare la fine del tour, la cantante ha deciso di esibirsi gratuitamente in Brasile alla presenza di ben 1 milione e 600 mila persone, giunti da tutto il mondo per assistere a quest’ultimo gigantesco live, che è già entrato a far parte della storia. Tuttavia c’è un retroscena che non tutti sanno.

Never again will I argue about the relevancy or impact Madonna has to this day, 40 years into her career. Any stan of any pop artist who is walking this earth needs to sit down and shut the fuck up. You are over👑 #MadonnaInRio #TheCelebrationTour pic.twitter.com/PN9Zznfjmu — davide (@daxgio) May 5, 2024

Un artista italiano infatti ha superato il record di Madonna, facendo addirittura meglio di lei. Di chi parliamo? Nientemeno che di Antonello Venditti. Nel lontano 2001 infatti il celebre cantautore si è esibito al Circo Massimo di Roma per festeggiare il terzo scudetto dell’AS Roma, alla presenza di 1 milione e 800 mila persone. Si tratta del concerto italiano più affollato della storia e di certo ancora in molti ricordano quella magica notte.

La Ciccone nel mentre si ferma al sesto posto nella classifica dei live più affollati al mondo. Tuttavia la regina del pop è l’unica donna presente e questo segna un altro record nella sua invidiabile carriera.