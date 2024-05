NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Maggio 2024

Amici 23

Sono ormai settimane che si mormora di un presunto flirt tra Holden e Sarah. Ieri sera così un gesto del cantante di Amici 23 non è sfuggito agli occhi attenti del web.

Il gesto di Holden durante la settima puntata di Amici 23

Chi segue attentamente Amici 23 sa bene che in questi mesi si è più volte parlato di un presunto interesse reciproco che ci sarebbe tra Holden e Sarah. Secondo alcuni maliziosi utenti infatti tra i due cantanti ci sarebbe un flirt in corso, nonostante a oggi i due diretti interessati non abbiano mai confermato i pettegolezzi. Solo qualche giorno fa come se non bastasse è arrivata un’ulteriore segnalazione, che ha riacceso le speranze dei fan.

Pare infatti che l’allievo di Rudy Zerbi abbia confidato a un’amica di essere molto preso dalla sua compagna d’avventura e sembrerebbe i due siano più vicini che mai. Ma non è ancora finita. Solo ieri sera su Canale 5 è andata in onda la settima puntata del Serale, durante la quale è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che coinvolge proprio i due cantanti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Proprio durante una delle esibizioni di Holden ad Amici 23, gli utenti hanno notato un dettaglio sospetto. Il giovane artista infatti mentre stava cantando si è girato proprio verso Sarah e a quel punto in rete sono ripartiti i pettegolezzi in merito a un presunto flirt tra i due.

Precisiamo tuttavia che al momento si tratta sempre solo del pensiero di alcuni utenti e non ci sono prove reali in merito a un presunto interesse tra Holden e Sarah. Di certo però qualora ci fossero news in merito, nelle prossime settimane i due concorrenti potrebbe esporsi per la prima volta, rompendo così il silenzio e facendo chiarezza sul loro rapporto.