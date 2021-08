1 L’incontro di Madonna in Puglia

Negli ultimi giorni a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata nientemeno che Madonna. La celebre pop star, amata in tutto il mondo da ormai quasi 40 anni, ha infatti trascorso una bella vacanza in Puglia, precisamente al resort di Borgo Egnazia che si trova a Savelletri di Fasano, in occasione del suo 63esimo compleanno. L’evento naturalmente è stato testimoniato sui social, e la regina indiscussa della musica ha condiviso con i fan tutti i momenti più belli della sua permanenza nel nostro paese, dove è ormai di casa. Più volte infatti la Ciccone ha scelto proprio la Puglia per festeggiare i suoi compleanni, segno dunque che la cantante è particolarmente legata all’Italia, suo paese d’origine.

Proprio durante la sua permanenza, Madonna ha anche avuto modo di incontrare un ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Daniele Sibili, che è stato invitato ai festeggiamenti. Ma non solo. Come svela Dagospia infatti la pop star ha anche avuto modo di incontrare un noto cantante italiano, che si è esibito per lei! Parliamo di Al Bano Carrisi. I due erano presenti allo stesso evento e il cantante ha performato il celebre brano Felicità, facendo un bellissimo regalo alla Ciccone. Questo quanto si legge in merito:

“La presenza di Madonna in Puglia non è ovviamente passata inosservata: se ne è parlato in lungo e largo. Pochi sanno che la popstar americana ha incontrato nel Salento Al Bano Carrisi. Il cantante ha presenziato a un evento in cui era presente Madame Ciccone. Con lui la compagna Loredana Lecciso e per la gioia dei presenti ha intonato il brano cult Felicità”.

Nel mentre a diventare virale è stato anche il momento in cui Madonna ha lasciato la Puglia a bordo di uno storico treno. Scopriamo di più in merito.