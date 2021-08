Madonna è tornata in Italia per festeggiare il suo compleanno. Tra gli invitati anche un ex allievo di Amici. Ecco di chi si tratta

Il compleanno di Madonna

Madonna ha fatto il suo ritorno in Italia per festeggiare i suoi 63 anni, compiuti il 16 agosto. La popstar è, infatti, atterrata in Puglia insieme alla famiglia, amici e al giovane fidanzato. Come location ha scelto il resort di Borgo Egnazia che si trova a Savelletri di Fasano. L’evento è stato talmente tanto chiacchierato da diventare di tendenza su Twitter. In un video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram i fan possono assistere ai momenti salienti della giornata. Dall’arrivo nel nostro Paese alla serata passata a mangiare molto gelato.

Si tratta di un ritorno dopo qualche anno di distanza. Lo stesso luogo, infatti, lo aveva prenotato già nel 2016 e nel 2017. Insieme a lei quest’anno, come già anticipato poc’anzi, il nuovo compagno Ahlamalik Williams, il quale ha 35 anni in meno rispetto alla cantante. Nato nel 1993 lavora come ballerino professionista. I due, infatti, hanno fatto conoscenza nel 2015 quando il danzatore è stato scelto per fare parte del tour mondiale “Rebel Heart“. La coppia, ad ogni modo, sembra molto affiatata e lo possiamo notare anche nelle immagini catturare del filmato di cui parlavamo.

Ma chi è stato invitato alla festa di compleanno di Madonna? La performer ha voluto portare con sé gli amici più intimi, come riporta anche il sito Deejay.it. Tra questi anche un orgoglio tutto italiano. Stiamo parlando di Daniele Sibili. Si tratta di un ballerino che ha partecipato ad Amici, ma a un certo punto è stato eliminato. La popstar, però, lo ha visto e l’ha voluto subito nel suo team. Da quel momento pare essere nata una bella amicizia tra loro. Continuiamo, quindi, la lista degli invitati con il coreografo Nicolas Huchard, il modello Joshua Lee Cummings, l’agente di Hollywood Maha Dakhil Jackson e la costumista B. Akerlund.

Non ci resta che fare tanti auguri alla popstar! Continuate a seguirci per altre news.

