Madonna stronca i suoi matrimoni con Sean Penn e Guy Ritchie

È senza dubbio la Regina della musica pop, e ancora oggi, a 64 anni appena compiuti, Madonna sa come far discutere di sé, nel bene e nel male. La cantante, che proprio in occasione del suo compleanno è tornata in Italia, ha da poco pubblicato il suo ultimo progetto discografico “Finally Enough Love: 50 Number Ones”. Si tratta di un disco che raccoglie i suoi 50 brani che hanno raggiunto il primo posto della classifica americana Billboard Dance Club Songs, e con questo lavoro ha raggiunto un nuovo traguardo! La Ciccone infatti grazie a questo album, che è schizzato in cima alle classifiche, diventa la decima artista (la prima donna) ad entrare nella top 10 degli album di Billboard 200 ogni decennio dagli Anni 80.

Grande successo dunque per Madonna, che in queste ore però è finita al centro dell’attenzione mediatica. Con un video su YouTube infatti la cantante ha deciso di rispondere a 50 domande dei fan. Nel corso della chiacchierata ha così parlato anche dei suoi matrimoni. Come in molti sapranno la pop star si è sposata ben due volte. La prima dal 1985 al 1989 con Sean Penn, e la seconda dal 2000 al 2008 con Guy Ritchie. Rispondendo alle domande del pubblico però la Ciccone ha inaspettatamente stroncato i suoi matrimoni, affermando:

“Guardandomi indietro, quella di sposarmi non è stata l’idea migliore. Entrambe le volte. Oggi mi farei travolgere da un treno piuttosto che tornare all’altare”.

Attualmente come qualcuno saprà Madonna ha da poco intrapreso una relazione con il 23enne Andrew Darnell. Sempre nel corso del video pubblicato sui social, la pop star ha anche rivelato che la sua unica ossessione al momento è il sesso, ma che tuttavia, come specificato, il matrimonio non rientra più nei suoi piani! Qualche tempo fa nel mentre la Ciccone nel corso di un’intervista ha criticato coloro che la etichettano in base all’età. Andiamo a leggere le se parole.