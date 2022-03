Parla Malena

Da tempo una delle attrici hard più amate e seguite è senza dubbio Malena. Solo qualche anno anno fa, come qualcuno ricorderà, la showgirl ha partecipato anche a L’Isola dei Famosi, e proprio in quell’occasione ha conquistato ancora una volta il pubblico, mostrando una parte di sé inedita. In queste ore intanto l’attrice è stata ospite a Belve, e nel corso della chiacchierata ha parlato dei suoi guadagni. Partendo dalle cifre che intasca per le scene che registra, come riporta Biccy, Malena ha affermato:

“Il cachet più alto che ho avuto per un film? Allora, c’è da fare una precisazione, i film non vengono pagati a film, ma vengono pagati a scena. Una scena varia tanto da persona a persona, il mio costo si aggira sui 1.000€, più o meno questo è il prezzo”.

Ma non solo. Da qualche tempo Malena è anche approdata su OnlyFans, dove ha ottenuto un enorme successo. Sempre nel corso della chiacchierata a Belve, l’attrice che lavora da anni al fianco di Rocco Siffredi ha svelato quanto guadagna grazie al noto social, e in merito ha dichiarato:

“Quanto guadagno in un mese? Riesco anche a guadagnare 10.000€ al mese spesso. Ovviamente dipende da quanto lavoro. Durante il lockdown ad esempio, l’ho sempre dichiarato, sono arrivata a incassare 27.000€, ma questo sulla piattaforma su cui lavoro. E calcolate che io sono un’attrice, le ragazze comuni che sono su questa piattaforma guadagnano più di me. Sì è vero, però io lo dichiaro. Io sono famosa e non ho problemi a dire i guadagni. Certo che dichiaro tutto al fisco. Però confermo che le ragazze non popolari spesso guadagnano molto più di me. Questo ferisce molto le professioniste e le artiste che vedono le altre che lo fanno soltanto per soldi e basta”.

