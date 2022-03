La presunta proposta di Sangiovanni

È trascorso quasi un anno da quando Sangiovanni ha terminato il suo percorso all’interno della scuola di Amici 20, dando ufficialmente il via alla sua carriera. In questi mesi così per il giovane cantante sono arrivate numerose soddisfazioni, tra cui anche il Festival di Sanremo. Come se non bastasse solo qualche ora fa Sangio ha rilasciato il suo ultimo singolo, Cielo Dammi La Luna, che anticipa il prossimo album di inediti, Cadere Volare, in uscita l’8 aprile. Sul web intanto si sta facendo largo un’indiscrezione che non è passata inosservata e che sta già facendo discutere il web. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Secondo il portale Donnapress.it, sembrerebbe che Sangiovanni voglia nientemeno che Soleil Sorge come protagonista del suo prossimo video! Stando a quanto si legge, pare che il cantante abbia fatto una proposta all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che naturalmente potrebbe cogliere al volo questa occasione. Questo quanto si legge su Donnapress.it:

“Soleil ha ricevuto una bellissima proposta da un giovane cantante, parliamo di Sangiovanni. A quanto pare infatti Sangiovanni avrebbe proposto alla bella Soleil di partecipare al nuovo videoclip della sua canzone. L’ex allievo della scuola di Amici sta preparando un nuovo singolo da pubblicare sul mercato. La giovane dovrebbe interpretare una dolce ragazza ferita d’amore. A quanto pare la giovane soprattutto in questo periodo è molto richiesta, sarà la sua bellezza e il suo modo di fare che hanno fatto impazzire tutti”.

Attualmente però si tratta solo di indiscrezioni e non sappiamo se davvero Sangiovanni abbia offerto un ruolo da protagonista a Soleil Sorge per il suo prossimo video. Non resta che attendere dunque per saperne di più in merito.

