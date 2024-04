Malgioglio propone una collaborazione a Martina: scriverà un pezzo per lei

NEWS

Debora Parigi | 20 Aprile 2024

Amici 23

Una bella proposta per Martina durante la puntata di questa sera di Amici 23. Infatti oltre a farle i complimenti per il look, Cristiano Malgioglio ha fatto una proposta lavorativa all’allieva di Anna Pettinelli. Ecco cosa le ha detto.

Malgioglio vorrebbe scrivere una canzone per Martina

Una puntata ricca di complimenti e colpi di scena quella di Amici 23 in onda questa sera. In realtà nel corso delle puntate i giudici hanno più volte detto quanto siano soddisfatti delle esibizioni degli allievi e in più occasioni hanno avuto difficoltà a votare. Proprio oggi è successo questo con Giuseppe Giofrè che ha fatto annullare la prima sfida della serata.

Abbiamo visto poco fa l’esibizione da grandi applausi di Marisol in un pezzo di pole dance. La ballerina ha preso i complimenti da tutti, in particolare da Cristiano Malgioglio. Il giudice, infatti, ha fatto notare come in ogni puntata si vede un lato diverso di lei.

Adesso i complimenti di Malgioglio sono andati a Martina, une delle sue proferite. Il giudice più volte ha detto di essere affascinato dalla sua voce e dalla sua profondità. Le ha invece sempre un po’ criticato il look. Ecco che stasera, finalmente, ha apprezzato l’outfit scelto: “Potresti andare a prendere un Grammy così, hai un look pazzesco!”.

Ma non solo, Cristiano Malgioglio ha anche fatto una proposta lavorativa a Martina. Le ha infatti detto che gli piacerebbe molto scrivere una canzone per lei, come ha fatto per tante artiste importanti come Mina. La cantante si è detta lusingata, non se lo aspettava ed è rimasta davvero molto felice di questa proposta, onorata.

La puntata di Amici può essere rivista su Mediaset Infinity o su Witty TV.