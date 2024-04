Marisol è fantastica nell’esibizione di pole dance e si prende una standing ovation (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 20 Aprile 2024

Amici 23

Il guanto di sfida lanciato dalla Celentano e rifiutato in passato si è trasformato questa sera in un’esibizione di Marisol. La ballerina è stata fantastica nella sua performance di pole dance. Oltre a prendersi i grandi applausi dal pubblico, ha anche ricevuto grandi complimenti dai giudici.

La strepitosa performance di Marisol che balla pole dance

Vi ricordate in passato il guanto di sfida che Alessandra Celentano aveva lanciato contro Gaia sulla pole dance in sfida con Marisol? La ballerina e il suo insegnante Raimondo Todaro avevano rifiutato, perché si trattava di un guanto non equo visto che l’allieva della Celentano ha studiato questa disciplina in passato.

Ecco che allora nella puntata di stasera di Amici 23 la Celentano ha deciso di trasformare quel guanto di sfida in un’esibizione vera e propria della sua Marisol. Il tutto è avvenuto nel corso della prima manche. Infatti, dopo l’annullamento della sfida tra Holden e Sofia, perché Giuseppe Giofrè non sapeva scegliere, si è ripartiti da capo. Così la Celentano ha schierato Marisol contro Mida.

Nella sfida Mida ha cantanto in duetto con Sarah. Mentre Marisol ha dato appunto sfoggio delle sue doti nella pole dance con una performance fantastica. La ballerina si è presa grandi applausi da parte del pubblico. E i complimenti sono arrivati anche dai giudici. In particolare Malgioglio ha detto alla Celentano che ogni settimana fa uscire un nuovo lato di Marisol e che la ballerina è sempre fantastica.

LA CAZZO DI PROFESSIONISTA CHE SEI MARISOL #amici23 pic.twitter.com/Up70LSL1KE — ☾fe🪁¹¹ è esaurita (@soansiosaa) April 20, 2024

Come vediamo da questo video, la ballerina di Amici 23 è stata davvero sublime. Tra l’altro lei stessa da ragazzina aveva mostrato le sue capacità nella polce dance in un altro programma di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Tu sì que vales, in cui partecipò proprio con un numero di pole dance.

