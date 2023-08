NEWS

30 Agosto 2023

Maneskin

Victoria dei Maneskin nell’album dei Duran Duran

I Maneskin dopo il successo a X Factor sono diventati delle vere celebrità grazie al Festival di Sanremo e alla seguente vittoria all’Eurovision Song Contest. Da quel momento in poi hanno ottenuto il successo mondiale esibendosi in diversi Stati esteri e venendo accolti come ospiti nei più importanti salotti televisivi americani.

Non sorprende, perciò, che molte celebrità vogliano collaborare con loro. In questo caso stiamo parlando dei Duran Duran. Il gruppo, infatti, sta per rilasciare il nuovo album che si intitolerà “Danse Macabre“. La data prevista è il 27 ottobre e al suo interno troveremo alcuni inediti e cover di canzoni note al pubblico.

La band, ad ogni modo, non ha chiesto ai Maneskin di partecipare ma a un solo loro componente. Stiamo parlando della bassista Victoria De Angelis. Lo stesso John Taylor ha commentato come segue la partecipazione della musicista:

“La prima volta che ho incontrato Vicky, le ho chiesto quali fossero le sue ispirazioni al basso ha detto subito: “Tina Weymouth!” Ho risposto: “Anche per me”. Quando mi è venuta l’idea di fare una cover di “Psycho Killer”, ho pensato: “Chiamerò Vic”. Naturalmente l’idea le piaceva!”.

Questo quanto riporta anche il sito TV Sorrisi e Canzoni. “Dance Macabre” sarà il sedicesimo album in studio per i Duran Duran e tra le cover potremmo ascoltare canzoni che appartengono a Billie Eilish, ai Rolling Stones ai The Banshees e non solo. Come abbiamo affermato poc’anzi, inoltre, Victoria dei Maneskin la potremo ascoltare nella cover di “Psycho Killer“.

Voi cosa ne pensate? fatecelo sapere con un commento. Seguiteci, nel mentre, per molte altre news.