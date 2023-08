NEWS

Nicolò Figini | 30 Agosto 2023

Il litigio di Elettra Lamborghini

A partire dal 1° settembre 2023 la piattaforma streaming Disney Plus rederà disponibile la nuova edizione di Italia’s Got Talent con una giuria in parte rinnovata. Vedremo il ritorno di Frank Matano e Mara Maionchi, ma accanto a loro ci saranno Khaby Lame ed Elettra Lamborghini. A condurre, invece, troveremo Aurora Leone e Fru dei The Jackal.

Questa mattina ha avuto luogo la conferenza stampa in occasione del debutto dello show sulla piattaforma e proprio per tale ragione il cast al completo è stato intervistato da vari giornalisti. Tra le curiosità, per esempio, è stato chiesto a Frank e Mara se hanno mai ricevuto insulti dai concorrenti a cui hanno detto no:

“Non penso che Mara abbia accesso ai suoi DM. Non mi hanno mai contattato. Capita più sul posto, magari quando finisce la puntata incroci lo sguardo con n concorrente a cui hai detto no. Ti basta guardare, purtroppo, dall’altro lato”.

Ciò che ha sorpreso, però, è stato il racconto di Elettra Lamborghini. Alla cantante, infatti, hanno domandato se in questa edizione ha litigato con uno dei tanti concorrenti che si sono presentati sul palco. Lei stessa ha rivelato che ha rischiato di ferirsi gravemente al naso e di aver sgridato il colpevole:

“Mi pare fosse una coppia in bicicletta. Io ho notato molti errori e ho voluto farlo presente anche se magari verranno tagliati. In un’esibizione di tre minuti forse il cameraman non l’ha ripreso, ma la ruota mi ha quasi toccato il naso. Quello, visto che mi stava per tagliare il naso, l’ho notato di più. E lo screzio c’è stato perché gliel’ho fatto notare mentre lui voleva fare il fenomeno”.

Questo quanto riporta anche Isa e Chia. Cosa ne pensate di questo racconto di Elettra Lamborghini? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news.