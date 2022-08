1 Il consiglio di Agnelli a Damiano dei Maneskin

Come ben sappiamo la giuria di X Factor è cambiata e nella prossima edizione non rivedremo più Manuel Agnelli. Proprio lui è stato il giudice che ha scelto di portare avanti i Maneskin nel lontano 2017. Come riporta anche Isa e Chia in queste ore il frontman degli Afterhours è stato intervistato da Il Corriere della Sera e ha parlato di come ha accolto all’epoca la band:

Non era difficile, hanno un grande talento comunicativo ed è sempre stato chiaro a tutti. Potevano essere molte cose. Erano cappelloni. Si sono presentati con camicie a fiori e uno stile tra il funky e il reggaeton. Io li ho spinti a essere più abrasivi, li ho indirizzati verso sonorità chitarristiche. Questo è stato il mio più grande merito: aver dato loro la patente di legittimità per essere rock.

Ma non soltanto. Manuel Agnelli, infatti, ha anche rivelato quale consiglio ha dato a Damiano dei Maneskin agli inizi. C’era, infatti, la paura che potesse risultare troppo antipatico in TV, ma il giudice lo ha incoraggiato a far risaltare questa sua caratteristica. Ecco cos’ha affermato: “Mi era stato chiesto di calmarlo. In TV poteva risultare antipatico e arrogante. Al contrario, l’ho enfatizzato. Gli ho detto: ‘Fai quello che vuoi’. E, con poca umiltà. ho avuto ragione“.

Tra gli altri argomenti toccati, quindi, Manuel ha anche spiegato come mai ha deciso di lasciare il suo posto a X Factor: “Per non finire troppo prigioniero dell’immagine di cattivo e fustigatore. Mi ero stancato. Avrei reso innocui i messaggi che trasmetto“. Tornando a parlare dei Mansekin, invece, qualche tempo fa una persona legata al leader del gruppo ha parlato di alcuni ricordi risalenti ai tempi del liceo. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni se ve le siete perse. Continuate a leggere…