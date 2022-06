1 Manila Nazzaro attacca i due ex vipponi

Manila Nazzaro è stata una delle protagoniste del GF Vip 6 e ancora oggi parla di questa esperienza e degli ex gieffini che hanno partecipato all’avventura con lei. Come riporta anche il sito Blogtivvu, infatti, in un’intervista al settimanale Chi ha dichiarato che lei non è una di quelle che prende le distanze dai reality. Ma non solo. Ha rilasciato anche due dichiarazioni a sorpresa. La prima riguarda Katia Ricciarelli. Sulla cantante lirica, infatti, ha ammesso: “Mi pento di aver aperto il mio cuore a Katia Ricciarelli. Una delusione incredibile. Le ho dato tutto di me, ma era un’amicizia a senso unico“.

Ha, inoltre, aggiunto: “Tornassi indietro non le avrei mai e poi mai teso la mano e aperto il mio cuore“. Ma non finisce qui. Perché a sorpresa ha anche affermato di essere stata delusa molto da Giucas Casella e ha tirato in ballo anche Alex Belli: “Il più grande giocatore, altro che Alex Belli. Giucas e Katia sono dei volponi rispetto a tutto il cast“. Per fortuna, però, ha portato a casa anche qualcosa di bello da questa epserienza:

Il rapporto con Miriana Trevisan, che sento ogni giorno. Idem con Aldo Montano. A Lulù le sono stata vicina quando si è lasciata con Manuel Bortuzzo. Però al primo posto metto il rapporto con Miriana.

Qualche tempo fa, però, Manila Nazzaro aveva affermato di voler bene anche a un’altra Selassié, ovvero Jessica: “Lei è una donna pazzesca e credo che questa vittoria sia riuscita a darle quella autostima che prima non aveva. Credo che abbia vinto, perché tante donne si sono riconosciute in lei. Le voglio molto bene“. Inoltre aveva spiegato anche come mai non sentiva più Soleil Sorge fuori dal GF Vip. Andiamo a rileggere le sue parole…