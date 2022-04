Manila Nazzaro svela con quali Vipponi è rimasta in contatto

1 Le parole di Manila Nazzaro

Una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 6 è stata Manila Nazzaro. In sei mesi di programma la conduttrice non si è risparmiata e si è messa in gioco senza filtri, conquistando una buona fetta di pubblico. Adesso a distanza di qualche settimana dalla fine della sua esperienza, Manila si è raccontata nel corso di un’intervista per il settimanale Vero Tv e nel corso della chiacchierata ha svelato con quali Vipponi è rimasta in contatto. Queste le sue dichiarazioni:

“In assoluto Miriana, che considero uno dei più bei regali che il GF Vip mi abbia fatto. Ma continuo a sentire anche Ainett. Francesca e anche con Lulù Selassié, Davide Silvestri e Delia Duran”.

Successivamente Manila Nazzaro ha anche commentato la vittoria di Jessica Selassié e in merito ha affermato:

“Jessica è una donna pazzesca e credo che questa vittoria sia riuscita a darle quella autostima che prima non aveva. Credo che abbia vinto, perché tante donne si sono riconosciute in lei. Le voglio molto bene”.

Infine parlando della possibilità di diventare opinionista del Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro ha aggiunto:

“Non voglio prendere il posto di nessuno così come non credo di poter essere perfetta in quel ruolo. Non ho quel tipo di cinismo che serve per quel ruolo”.

