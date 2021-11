Urla contro Manila Nazzaro fuori dalla casa, ma la regia alza la musica: la reazione di lei

1 Al GF Vip urla a favore di Nicola Pisu e contro Manila Nazzaro

Nel primissimo pomeriggio di oggi al Grande Fratello Vip 6 sono arrivate nuove urla dall’esterno. Questa volta erano in favore di Nicola Pisu, a seguito di quanto accaduto lunedì in puntata durante le nomination. Il figlio di Patrizia Mirigliani aveva detto a Miriana Trevisa, dopo la nomination e un acceso litigio: “Vai da chi ti tratta male che è meglio, quello ti meriti”. Ma a sorpresa, le urla sono anche andate contro Manila Nazzaro.

Capiamo meglio cosa è successo. Qualcuno fuori dalla casa più spiata d’Italia ha urlato: “Nicola sei tutti noi!”. Ma poi ha anche aggiunto: “Manila sei falsa!”. I diretti interessati non erano in giardino e successivamente sono stati avvertiti delle urla. Secondo i tweet è stato Aldo Montano a riferire il messaggio.

Le urla provengono dalla stessa persona che era andata contro Alex Belli qualche giorno fa, ma che in generale si apposta spesso fuori dalla casa per dare questi messaggi. Lo faceva anche lo scorso anno. Il suo nome è Regina de Roma e ha un profilo sia su Instagram che su Twitter dove posta, tra le altre cose, anche i video di lei in strada fuori dal Grande Fratello col megafono.

A tal proposito, in questo caso, la donna si è lamentata del fatto che il suo messaggio non è stato molto udito. Infatti subito la regia del GF ha messo la musica a volume alto. E proprio su questo ha aggiunto che invece per altri la musica non è stata messa. Insomma ha un po’ accusato la redazione del GF. E su questo noi prendiamo le distanze riportando semplicemente il suo pensiero.

Per quanto riguarda le parole contro Manila Nazzaro, potrebbe essere riferito ad altri momenti accaduti nelle settimane passate in cui l’ex Miss Italia ha detto frasi contro Nicola. Su Nicola Pisu, invece, come detto è probabilmente collegato agli attacchi ricevuti dopo la puntata di lunedì.

Vediamo la reazione di Manila a questa frase…