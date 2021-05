1 Manuel Aspidi fa coming out

Nella puntata di oggi di Ogni Mattina abbiamo visto ospite un ex allievo della scuola di Amici. Stiamo parlando del cantante Manuel Aspidi, protagonista della sesta edizione del talent, che ha fatto coming out pubblicamente. Il performer, quindi, in presenza di Adriana Volpe ha voluto raccontare la propria esperienza e alcuni aspetti inediti della sua vita privata. Ha iniziato ringraziando i suoi genitori per l’appoggio incondizionato che gli hanno sempre dato:

Io sono gay, vengo da una famiglia che mi ha sostenuto fin dal primo giorno. Quando si è sottoposti al giudizio delle persone si ha paura di deluderli. Spesso vieni molto discriminato, come mi è capitato da bambino. Ma è arrivato il momento di essere chi sono. Perché io non sono sbagliato.

Poco dopo Manuel Aspidi ha parlato dell’importanza di fare coming out con la propria famiglia e gli amici:

Dirlo alla propria famiglia è importante. Per me è stata una liberazione. Io ho avuto la fortuna di avere una famiglia molto open mind, che mi ha accolto come se non fosse successo niente. Le prime persone alle quali ho dichiarato questa cosa sono le mie migliori amiche. Sono come sorelle e loro mi hanno incoraggiato. Ho iniziato prima con mia madre e le mie sorelle. Loro mi hanno abbracciato e mi hanno detto: “Per noi sei speciale a prescindere”. Quando l’ho detto a mia mamma lei ha risposto: “Amore, io sapevo che eri speciale fin da quando eri piccolo”. Un genitore lo sa.

Nel suo discorso sul coming out, poi, Manuel Aspidi ha toccato temi come l’infanzia e ha rivelato un aneddoto del suo passato avvenuto poco dopo l’esperienza ad Amici. Continuate a leggere per saperne di più…