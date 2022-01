Manuel Bortuzzo abbandona ufficialmente il GF Vip

La decisione di Manuel Bortuzzo

Da giorni Manuel Bortuzzo sta facendo discutere di sé. Il nuotatore intatti aveva manifestato la voglia di abbandonare una volta per tutte la casa del Grande Fratello Vip 6 per questioni puramente fisiche. Per via della sua condizione infatti il gieffino è costretto a tornare alla sua vita di sempre, non potendo più proseguire il suo percorso. Alfonso Signorini già durante la scorsa diretta ha invitato Manuel a pensarci bene, e gli ha lasciato alcune ore per riflettere sul da farsi. Questa sera, nel corso della nuova puntata, è così arrivata la fatidica decisione.

Con grande dispiacere Manuel Bortuzzo ha annunciato che abbandona ufficialmente il Grande Fratello Vip 6 e questa sera stessa lascerà la casa. Queste le dichiarazioni del nuotatore:

“Abbandono il programma questa sera. Per me finisce qua. Sono il primo che cerca di far capire alle persone che più che la felicità uno deve avere la serenità per poter stare bene. Questa serenità per me è collegata ovviamente alla situazione fisica. Non ce l’ho e quindi non posso trasmetterla più di tanto agli altri”.

Manuel ha deciso di abbandonare la Casa di #GFVIP… la sua è una motivazione molto forte, ma non possiamo far altro che fare il tifo per lui. ❤️ pic.twitter.com/zLrZIOxFh0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 24, 2022

Non resta che fare un grande in bocca al lupo a Manuel Bortuzzo, certi che presto il nuotatore tornerà a regalarci grandi emozioni.

