Gigi D’Alessio è diventato padre per la quinta volta (FOTO)

Dopo la notizia lo scorso anno, è nato il figlio di Gigi D'Alessio e Denise, per lui è il quinto. Ecco come l'hanno chiamato.

È nato il quinto figlio di Gigi D’Alessio

Lo scorso anno vi avevamo annunciato che Gigi D’Alessio sarebbe diventato padre per la quinta volta. Dopo infatti la fine della storia con Anna Tantangelo, il cantante napoletano aveva intrapreso una relazione Denise Esposito, una ragazza di 26 anni più giovane di lui. Proprio ad agosto del 2021 venne rivelato che la coppia aspettava un figlio.

Dopo tanta attesa, oggi è arrivato il lieto evento e cioè la nascita. Ad annunciarlo è stato proprio Gigi attraverso il suo profilo Twitter dicendo che era nato Francesco (questo il nome scelto). Nessuna foto del piccolo e nemmeno della madre. Il cantanutore neomelodico ha infatti preferito pubblicare la foto del cartello legato alla culla della clinica.

Leggiamo, a tal proposito, che il piccolo Francesco è nato oggi, lunedì 24 gennaio 2022, alle ore 15.14. Pesa 3,240 kg ed è lungo 49,5 cm. Come possiamo vedere, il parto è avvenuto con taglio cesario presso la Casa di cura C.G. Ruesch. D’Alessio gli ha dato il benvenuto con un cuore azzurro.

Come detto, per Gigi D’Alessio questo è il quinto figlio. Per più di 20 anni è stato sposato con Carmela e dal loro amore sono nati tre figli: Claudio (nel 1986), Ilaria (nel 1992) e Luca (nel 2003). Luca è conosciuto anche con lo pseudonimo di LDA, fa il cantante e attualmente sta partecipando al talent di Maria De Filippi Amici.

Dal dicembre del 2006 il cantante ha iniziato una relazione con Anna Tatangelo e insieme hanno avuto un figlio, Andrea, nato nel 2010. Finita la loro storia nel 2020, da circa un anno il cantatuore sta con la giovane Denise e, come detto, oggi sono diventati genitori di Francesco.

Noi di Novella 2000 facciamo tantissimi auguri a Gigi e Denise per questo splendido lieto evento.

Novella 2000 © riproduzione riservata.