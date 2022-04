Manuel Bortuzzo avvistato con la sua ex fidanzata dopo la rottura con Lulù Selassié: ecco cosa è accaduto in queste ore.

Manuel Bortuzzo insieme alla sua ex

Poche ore fa con un comunicato rilasciato sui social, Manuel Bortuzzo ha annunciato la fine della sua relazione con Lulù Selassié, a un mese dalla fine del Grande Fratello Vip 6. Nelle ultime settimane infatti tra i due qualcosa è venuto a mancare, e così entrambi hanno deciso di prendere strade diverse. Queste le dichiarazioni del nuotatore:

“In questo mese dal termine del GF Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del GF rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”.

Adesso però l’ex Vippone è tornato al centro dell’attenzione mediatica. Oggi infatti Manuel Bortuzzo è stato avvistato insieme alla sua ex fidanzata e naturalmente l’accaduto non è passato inosservato. Tuttavia come in molti sapranno i due anche dopo la fine della loro storia sono rimasti in ottimi rapporti e ancora oggi continuano a frequentarsi.

In queste ore nel mentre a parlare dopo la rottura con Manuel è stata anche la stessa Lulù, che nel corso di una diretta ha affermato:

“Non è né colpa mia né colpa di Manu. È colpa di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione, cercando di metterci contro. […]. Ovviamente non persone della mia famiglia. Appena hanno conosciuto Manu subito hanno avuto un affetto per lui, hanno sempre avuto comunque buone intenzioni con lui, non è che avevano un pensiero negativo. Purtroppo non c’è stato il contrario dalla sua famiglia verso di me, anche se io sono stata una persona molto molto amichevole”.

