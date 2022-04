Scontro tra Ilona Staller e Nicolas

Ilary Blasi ha fatto confrontare due coppie, ovvero un naufrago a rischio eliminazione e un altro concorrente con il quale avevano discusso nella puntata precedente. Ci stiamo riferendo a Blind ed Edoardo e anche a Nicolas e Ilona Staller. Quest’ultima ha esordito come segue:

Sono inc****ta nera. Pentiti. Hai detto bugie, dici cose non veritiere. Visto che eravamo due gruppi… Io ero con Licia. Tu non potevi vedere quando andavo con lei a pescare, a trovare cose. Mettevo la legna sul fuoco. Mi hai calunniato, mi hai fatto male come donna. Come ti salta in mente? Mi hai offeso come donna e artista in un reality. Pentiti.

Il discorso si riferisce a quanto detto da Nicolas a Edoardo Tavassi durante un momento di relax in spiaggia. Secondo l’attore, infatti, Ilona Staller non farebbe niente. Nemmeno le cose che potrebbe compiere una donna della sua età, ha affermato lui. Oggi, invece, ha dichiarato:

Ti chiedo scusa. Mi spiace moltissimo. Le parole le ho dette con Edoardo come se fossimo al bar. L’altra volta te l’ho detto, onesto, lontano dalle telecamere. Ho grande stima di te come donna. Sulla giocatrice, quello che ho detto in modo brutto, lo penso un po’. Potevi fare di più. In due settimane non hai fatto granché. Il pensiero di te giocatrice ce l’ho ancora . Ho sbagliato. Ho utilizzato toni str**zi. Spero tu possa perdonarmi. Perdonami.

Ilona Staller ha definito il suo modo di fare dell’altra volta “brutale, brusco” e gli ha intimato di non farlo mai più. In studio, poi, Vladimir Luxuria ha affermato: “Vorrei dire al caro Nicolas che forse dovresti scusarti con il pubblico. Nominate Ilona non perché non fa nulla ma perché è un personaggio forte e temete che arrivi in finale. Ogni volta trovate una scusa per nominarla“.

