Manuel Bortuzzo in lacrime per l’abbandono di Aldo Montano: lo splendido saluto tra i due amici (VIDEO)

Aldo Montano lascia il GF e Manuel Bortuzzo piange

Nella puntata del Grande Fratello Vip 6 di venerdì 17 dicembre abbiamo scoperto la scelta di continuare o lasciare da parte di tutti quei concorrenti che non avevano rivelato la loro decisione lunedì. Tra questi c’è Aldo Montano che ha scelto di tornare a casa per riabbracciare i suoi affetti. Ovviamente questa scelta è discpiaciuta agli altri concorrenti, specialmente a Manuel Bortuzzo.

Lo schermitore non è rientrato in casa con Soleil e Jessica. E Manuel Bortuzzo se n’è subito accorto, capendo la decisione dell’amico. In realtà era qualcosa che già era nell’aria. Quindi al nuotatore è scesa qualche lacrima.

La reazione di manuel quando non ha visto aldo tornare con gli altri ragazzi 😭😭😭#GFvip pic.twitter.com/wZjLWKyhno — Come se non ci fosse un domani (@lightbluepower) December 17, 2021

Alfonso Signorini ha comunque permesso a Montano di salutare i suoi ex coinquilini e ha organizzato un incontro, prima di tutti gli altri, con Manuel Bortuzzo. Proprio lui è scoppiato in lacrime, abbracciando l’amico. Ma Aldo lo ha tranquillizzato e gli ha dato la forza di continuare nel suo percorso.

Manuel piange per l' uscita di aldo😭#GFvip pic.twitter.com/vcketyISvl — Come se non ci fosse un domani (@lightbluepower) December 17, 2021

Il saluto tra Aldo Montano e Manuel Bortuzzo è stato davvero dolce e commovente e ha dimostrato la grande amicizia che c’è tra loro.

L’addio di Montano al GF è dispiaciuto a molti, specialmente al pubblico. E lo stesso Signorini gli ha fatto i complimenti non solo per il campione, ma anche per la persona che è.

