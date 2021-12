1 Ecco chi resta al GF Vip 6 e chi invece abbandona

Siamo nel pieno di una nuova puntata del GF Vip 6 e anche stasera non mancano le emozioni all’interno del reality più spiato di sempre.

Come sappiamo solo lo scorso lunedì Alfonso Signorini ha chiesto a metà dei Vipponi il responso ufficiale in merito al loro destino in casa, e mentre alcuni hanno deciso di proseguire il loro percorso, Francesca Cipriani ha deciso di lasciare il programma una volta per tutte.

Il conduttore così stasera ha interrogato i restanti Vipponi, che hanno così comunicato la loro decisione in studio. Ma chi sono i concorrenti che restano e quali sono quelli che abbandonano?

Andiamo a scoprirlo.

Aldo lascia la casa

Una volta in studio Aldo Montano ha comunicato la sua decisione.

Lo sportivo ha scelto di lasciare la casa e di porre fine così al suo percorso.

Andiamo a vedere le successive decisioni.