1 La rivelazione di Manuel Bortuzzo

Ore intense le ultime per Manuel Bortuzzo. Come è ormai noto durante la scorsa diretta del Grande Fratello Vip 6 i concorrenti hanno scoperto la data della finale, che si terrà il 14 marzo 2022. A quel punto i Vipponi hanno iniziato a pensare al da farsi, e mentre in molti hanno accettato di proseguire il loro percorso, tanti altri appaiono dubbiosi e incerti. A entrare in crisi è stato anche lo stesso Manuel, che inizialmente ha fatto intendere che nella puntata di questa sera potrebbe lasciare definitivamente la casa. Bortuzzo tuttavia sta avendo numerosi ripensamenti, e ad aiutarlo nella sua scelta è stato anche suo padre.

I Vipponi infatti hanno la possibilità di sentire i loro cari per decidere al meglio il da farsi. Dopo la telefonata così Manuel Bortuzzo ha svelato cosa gli ha detto suo padre in confessionale. Il nuotatore ha ammesso che Franco non gli ha detto le solito frasi di circostanza per invitarlo a rimanere in casa. Tuttavia suo padre gli ha fatto notare come al momento abbia trovato una stabilità all’interno del reality. Queste le sue dichiarazioni, riportate dagli utenti sui social:

“Prima ti vedevo che non stavi bene, ora ti vedo meglio, sia tu che con Lulù. Ma so che testardo come sei vuoi andare via. Magari fatti le feste dentro”.

Cosa accadrà dunque nelle prossime ore? Manuel Bortuzzo lascerà davvero la casa del Grande Fratello Vip 6 oppure deciderà di proseguire il suo percorso? Nel mentre come sappiamo in questi giorni il nuotatore ha fatto dietrofront su Lulù Selassié e tra i due è scoppiata la passione, al punto che poche ore fa c’è stata anche un’importante dichiarazione d’amore. Rivediamo cosa è accaduto.