Manuel Bortuzzo, spunta un vecchio (pessimo) video della fidanzata che ironizza sulla disabilità: la replica di entrambi

1 Polemica intorno alla fidanzata di Manuel Bortuzzo

Da poco più di un mese Manuel Bortuzzo si è mostrato con la sua nuova fidanzata, una ragazza che si chiama Angelica Benevieri. Questa novità non è molto piaciuta ai fan della coppia formata al nuotatore e Lulù Selassié, ma soprattutto per un fatto di poco amore nei confronti di lui dopo tutto quello che è successo con la principessa.

Nelle ultime ore però c’è una polemica che riguarda proprio Angelica per un vecchio video pubblicato sul suo profilo TikTok. Si tratta di un video in cui lei fa dell’ironia sulla disabilità in maniera considerata davvero di cattivo gusto. In pratica si vede lei che entra in un bagno e poco dopo si accorge che è il bagno dedicato alle persone disabili. A quel punto esce zoppicando e muovendo le braccia come se avesse degli spasmi.

Direte che voglio attaccarla a prescindere, ma la realtà è che questo video in cui sono incappata ieri è uno dei più imbarazzanti, irrispettosi, vergognosi e fuori luogo mai visti. Per ovvi motivi mi sconvolge particolarmente il suo deridere la disabilità. pic.twitter.com/0UFHkEGLD0 — medusa🧚‍♀️ (@FaTinaameta) September 10, 2022

Inutile dire che è partita una vera e proprio polemica sui social con attacchi alla fidanzata di Manuel Bartuzzo. Come riporta The Pipol Gossip, infatti, tanti sono stati i commenti indignati. Troviamo ad esempio chi ha scritto su Twitter: “Vergogna! E questa sarebbe la fidanzata di un ragazzo disabile?”. Oppure c’è chi ha sentenziato: “Questa è la dimostrazione palese che Angelica stia con Manuel solo per visibilità”.

Angelica, dopo i primi commenti, ha subito rimosso il video dal suo profilo (ma ormai in tanti lo avevano già salvato e fatto girare sui social). Lei non ha però chiesto scusa, anzi, ha rincarato la dose rispondendo ad un commento contro di lei…