1 Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata

Sono ormai passati alcuni mesi da quando Manuel Bortuzzo ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 6. Tuttavia per diverso tempo il nuotatore ha fatto a lungo parlare di sé, per via della sua turbolenta relazione con Lulù Selassié. Dopo una manciata di settimane dalla fine del reality infatti Manuel ha deciso di mettere un punto definitivo alla storia con la Principessa, che tuttavia per diverso tempo ha cercato di recuperare il rapporto. Non sono mancati anche diversi scontri a distanza tra i due, e numerosi sono i retroscena emersi. A oggi però sembrerebbe che l’ex Vippone abbia voltato pagina e che abbia ritrovato l’amore e la serenità.

Manuel infatti in queste ore è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata, la tiktoker Angelica Benevieri. Già da qualche giorno sul web circolavano segnalazioni sui due, ma solo adesso la coppia ha ufficializzato la relazione, postando una foto sui social in cui si scambiano un tenero bacio. Pare dunque che il nuotatore abbia dimenticato Lulù Selassié e che a oggi abbia iniziato un nuovo capitolo della sua vita.

Solo qualche giorno fa come se non bastasse Manuel Bortuzzo ha parlato anche dei sui progetti futuri, svelando che a breve tornerà a nuotare. Ma non solo. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip 6 ha anche ammesso di sognare le Olimpiadi. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“A settembre inizia la stagione. Finalmente gareggio. In questo periodo sto molto bene. Sono sereno e felice con me stesso. Non condivido molto del mio privato. Ma le poche persone che ho accanto mi rendono felice. Migliore. Un sogno? Punto alle Olimpiadi”.

