Manuela Arcuri si è sposata: le prime foto del matrimonio

Fiori d’arancio per Manuela Arcuri

Grande gioia in queste ore per Manuela Arcuri. La amata e seguita attrice nella giornata del 22 luglio ha sposato il suo storico compagno Giovanni Di Gianfrancesco, con cui ha una relazione da diversi anni. I due si sono infatti conosciuti nel 2010, grazie a delle amicizie in comune, e a poco a poco si sono avvicinati sempre di più, dando il via alla loro bellissima storia d’amore. Come qualcuno forse saprà già nel 2013 la coppia era fuggita a Las Vegas dove si era sposata in gran segreto. Come e non bastasse solo l’anno successivo dal loro amore è nato anche un figlio, Mattia.

Poche ore fa però Manuela e Giovanni hanno deciso di rendere ufficiale la loro unione anche nel nostro paese, e così alla presenza di familiari e amici si sono sposati per la seconda volta. La cerimonia si è svolta al Castello Odescalchi, sul Lago di Bracciano, e a partecipare al grande giorno dell’attrice e dell’imprenditore sono stati anche alcuni diversi volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Nathaly Caldonazzo e l’ex tronista Gianluca De Matteis.

A condividere le prime foto del matrimonio di Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco è stato Pipol Gossip, che ha mostrato il bellissimo abito da sposa dell’attrice. Quest’ultima nel mentre solo di recente ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del suo rapporto con suo marito, spiegando come non sia affatto interessato alla sua popolarità. Queste le dichiarazioni della Arcuri, riportate da Isa&Chia:

“Non è assolutamente interessato alla mia popolarità, al fatto di apparire. E questa cosa mi piace tantissimo, non sta con me per finire sui giornali. L’opposto di altri miei fidanzati. Giovanni ama Manuela e non la Arcuri”.

Non resta dunque che fare tantissimi auguri a Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco, che si sono sposati per la seconda volta!

