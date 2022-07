1 Amici 20: come vanno le cose tra Martina e Raffaele

Dopo un anno dalla sua partecipazione ad Amici 20 nella vita di Martina Miliddi sono cambiate tante cose. A partire dall’amore. Chiusa la relazione con Aka7even all’interno del programma, la ballerina si è avvicinata di nuovo a Raffaele Renda (al quale aveva già confessato i suoi sentimenti). Quest’ultimo nel talent ha sempre evitato di intralciare il rapporto tra lei e Luca comportandosi semplicemente da amico e respingendo così la ballerina.

Ben presto però le cose sono cambiate e Martina Miliddi ha potuto viversi a pieno l’amore con Raffaele Renda. Ma oggi le cose come vanno tra loro? Qualcosa siamo riusciti a scoprirla grazie a Dimmi di te, la nuova trasmissione condotta online da Lorella Cuccarini.

A introdurre l’argomento è stata proprio la presentatrice: “Ritorniamo all’esperienza di Amici. Tu all’interno della scuola hai vissuto anche una storia, una piccola storia fatta di alti e bassi con Aka7even. Però poi l’amore vero l’hai trovato alla fine. Come va con Raffaele e com’è nata questa storia d’amore? (….)”.

Martina Miliddi non ha accennato al rapporto con Aka7even e si è concentrata principalmente sulle domande legate alla sua attuale relazione con Raffaele Renda: “Ti posso dire? È nata in modo più naturale possibile. Perché lui, a parte essere un artista vicino al mio mondo, è una persona con un cuore enorme. Ho imparato che sì l’estetica è importante, lui è senza dubbio un bel ragazzo, tutti un po’ lo fanno. Io non sono riuscita a farlo con lui. Era talmente vicino a me e a un pezzo del mio cuore, che è successo tutto in modo naturale. A oggi viviamo un qualcosa di quotidiano, ci vediamo tutti i giorni e siamo tanto innamorati”.

Ha spiegato Martina Miliddi, che ha poi parlato ancora del loro rapporto. Continua…