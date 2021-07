Tutto ciò che c’è da sapere su Manuela Carriero, fidanzata di Stefano Sirena e protagonista di Temptation Island 2021. Ecco alcune news: dall’età, alla vita privata, Instagram e percorso nel reality.

Chi è Manuela Carriero

Nome e Cognome: Manuela Carriero

Data di nascita: 1990

Luogo di nascita: Brindisi

Età: 31 anni

Altezza: Informazione non disponibile

Peso: Informazione non disponibile

Segno zodiacale: Informazione non disponibile

Professione: Manuela fa la barista

Fidanzato: Stefano Sirena

Figli: Manuela non ha figli

Tatuaggi: Informazione non disponibile

Profilo Instagram: Informazione non disponibile

Manuela età e biografia

Di seguito alcune informazioni sulla biografia di Manuela Carriero.

Manuela è nata nel 1990 a Brindisi. La sua età quindi è di 31 anni. Sbirciando sul suo profilo Facebook abbiamo scoperto che fa la barista in un locale chiamato Peddy Bar.

Lei stessa nella clip di presentazione ha raccontato fiera che da sempre fa questo lavoro.

Vita privata

Della vita privata di Manuela Carriero non conosciamo tantissimo purtroppo. Una delle poche cose di cui siamo a conoscenza è che la protagonista di Temptation Island è fidanzata da quattro anni e mezzo con Stefano Sirena. I due non convivono, ma spesso lui trascorre del tempo da lei.

Durante il lockdown, come tante coppie, anche loro hanno accusato il colpo che ha portato a una serie di problemi e li ha spinti, come vedremo, a partecipare a Temptation.

Il fidanzato di Manuela Carriero, come dicevamo, è Stefano Sirena. Anche lui è nato a Brindisi nel 1990 ma è più piccolo di qualche mese, ha infatti 30 anni. È un cestista ed ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici a Rimini.

Dove seguire Manuela Carriero: Instagram e social

Manuela Carriero ha un profilo sui social dove è possibile seguirla? Al momento non abbiamo trovato il suo account Instagram. Ma sappiamo che Manuela ha un profilo su Facebook. Notizie più dettagliate ve le forniremo non appena possibile.

Leggiamo ora cosa ha spinto Manuela e Stefano a partecipare a Temptation Island.

Manuela a Temptation Island 2021

La coppia formata da Manuela Carriero e Stefano Sirena è stata la terza ad essere annunciata. La loro partecipazione a Temptation Island deriva da più fattori. A scrivere la programma è stata lei, che ha spiegato quanto segue nella clip di presentazione:

“Sono Manuela, ho 31 anni, vengo da Brindisi e sono fidanzata con Stefano da 4 anni e mezzo. Ho deciso io di scrivere a Temptation Island perché non mi fido più di Stefano, dopo dei tradimenti che ho scoperto l’anno scorso. Sono tornata a vivere da sola, ho deciso di ricreami la mia indipendenza. Lui invece vive dalla madre. Questa è la sua ultima possibilità per me”.

Per questo Manuela ha bisogno di riacquisire fiducia nel suo fidanzato Stefano. Lui dalla sua si dice tranquillo, di aver compreso gli errori fatti e di aver dato ampia dimostrazione del suo amore lasciando il lavoro pur di passare del tempo con lei. A seguire Stefano ha anche detto:

“Partecipo a Temptation Island per capire se realmente la storia può ricominciare, perché così non possiamo più andare avanti. Adesso è come se lei viaggiasse per la sua strada e io per la mia”.

Queste quindi le premesse fatte da Manuela Carriero e Stefano Sirena. La coppia supererà le divergenze? Scopriamo insieme chi sono gli altri protagonisti…

Le coppie di Temptation Island 2021

Sono sei le coppie che prendono parte a questa nuova edizione di Temptation Island, condotta ancora una volta da Filippo Bisciglia.

Oltre alle sei coppie non mancano ovviamente anche i tentatori e le tentatrici, pronti a mettere in difficoltà i protagonisti. Qualcuno cadrà in tentazione?

Scopriamo di seguito tutti i concorrenti di questa edizione di Temptation Island:

Ora che abbiamo scoperto chi sono tutte le coppie di Temptation Island 2021, leggiamo il percorso di Manuela Carriero all’interno del programma.

Il percorso di Manuela Carriero a Temptation Island

Qui di seguito vediamo i momenti salienti con protagonista Manuela Carriero e il fidanzato Stefano Sirena.

1° puntata : Dopo l’arrivo nel villaggio Stefano nel pinnettu ha visto un video della fidanzata Manuela che parlava di lui. La Carriero non si è risparmiata e ha evidenziato tutti i difetti e i problemi con Stefano . A seguire anche Manuela è stata chiamata nel pinnettu e ha visto Stefano approcciarsi a una delle single e confidarsi con delle varie difficoltà sul suo rapporto (anche a livello sessuale) con la fidanzata.



Manuela ha così raccontato di aver scoperto un tradimento di Stefano in passato. Anche lui ha notato però che la sua fidanzata è sempre molto vicina al tentatore Luciano . La vicinanza al ragazzo ha portato Stefano a fare delle riflessioni.



Anche Manuela ha visto il suo fidanzato impegnato a ballare con le single e avvicinarsi in modo insistente a Federica . Oltre a raccontare tutti i problemi con Manuela Carriero, Stefano Sirena sembra essersi mostrato molto interessato a osservare le tentatrici. Queste immagini hanno portato Manuela a sfogarsi.



: Dopo l’arrivo nel villaggio nel pinnettu ha visto un video della fidanzata che parlava di lui. La non si è risparmiata e ha evidenziato tutti i difetti e i problemi con . A seguire anche è stata chiamata nel pinnettu e ha visto approcciarsi a una delle single e confidarsi con delle varie difficoltà sul suo rapporto (anche a livello sessuale) con la fidanzata. ha così raccontato di aver scoperto un tradimento di in passato. Anche lui ha notato però che la sua fidanzata è sempre molto vicina al tentatore . La vicinanza al ragazzo ha portato a fare delle riflessioni. Anche ha visto il suo fidanzato impegnato a ballare con le single e avvicinarsi in modo insistente a . Oltre a raccontare tutti i problemi con sembra essersi mostrato molto interessato a osservare le tentatrici. Queste immagini hanno portato a sfogarsi. 2° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.