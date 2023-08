Chi è Cristian tronista di Uomini e Donne? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 24 Agosto 2023

Con la nuova stagione del dating show conosciamo insieme i tronisti che faranno parte del Trono Classico. A Uomini e Donne c’è Cristian, un ragazzo semplice e alla mano. Ecco alcune curiosità sul suo conto: età, vita privata, altezza e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Cristian

Nome e Cognome: Cristian

Data di nascita: Cristian dovrebbe essere de 2001

Luogo di nascita: Roma

Età: 22 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: studente di fisioterapia

Fidanzata: Cristian è single

Figli: Cristian non ha figli

Tatuaggi: Cristian ha dei tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: informazione non disponibile

Cristian età e biografia

Apriamo il pezzo, come di consueto, con la biografia del tronista di Uomini e Donne. Quanti anni ha e qual è il cognome? Cristian è nato a Roma nel 2001 e ha 22 anni d’età.

Che lavoro fa? Cristian di Uomini e Donne oggi è uno studente di fisioterapia. È al terzo anno. Nel tempo libero però consegna le pizze per guadagnarsi da vivere e potersi togliere qualche sfizio. Tra l’altro a riguardo ha aggiunto anche di non voler pesare sulla famiglia e dunque è giusto che oltre a studiare si impegni nel lavoro.

E della vita privata invece? Cosa sappiamo? Scopriamolo insieme…

Vita privata

Passiamo alla vita privata. Cristian si è a lungo raccontato nella clip di presentazione e ha svelato di essere figlio di genitori separati.

La storia tra il papà e la mamma è finita quando lui aveva 13 anni: “Ho sofferto tanto per questo. Ma tutte le sofferenze mi hanno portato a essere quello che sono oggi”.

Il tronista di Uomini e Donne vive con sua mamma, che definisce la donna più importante della sua vita. Insieme a loro a formare la famiglia anche l’attuale compagno della madre e il fratello di 5 anni.

Nel suo racconto Cristian ha raccontato di avere un piano tutto suo nella casa in cui vive, così da poter fare serenamente le sue cose ed essere indipendente.

Dove seguire Cristian di Uomini e Donne: Instagram e social

C’è modo di poter seguire Cristian di Uomini e Donne su Instagram? Sicuramente il ragazzo ha un account ufficiale, ma al momento ancora non lo conosciamo.

Non appena emergeranno tutte le news del caso non esiteremo a farvelo sapere.

Cristian tronista a Uomini e Donne

Il 24 agosto nel corso delle registrazioni della prima puntata di Uomini e Donne, Cristian è stato presentato come nuovo tronista. Il ragazzo dopo essersi raccontato perché ha deciso di partecipare e cosa si aspetta da questa esperienza:

“Mi aspetto da Uomini e Donne di trovare una persona che sia disposta a capirmi e di fare follie per me, come le faccio io. E ancora mi aspetto di trovare una persona che sappia accettare le mie fragilità e che sappia prendersene cura”.

Dal canto suo ha promesso di essere sé stesso, diretto e senza peli sulla lingua.

I tronisti di Uomini e Donne

Anche quest’anno a Uomini e Donne i tronisti scelti per far parte del Trono Classico si metteranno alla prova per trovare l’amore.

Ma chi sono tutti i nuovi volti? Per il momento oltre Cristian conosciamo Brando, anche lui presentato durante la prima puntata.

Non mancheranno ovviamente anche i volti storici della trasmissione, come Armando Incarnato e Gemma Galgani, protagonisti del Trono Over.

Il percorso di Cristian a Uomini e Donne

Nella nuova stagione di Uomini e Donne e quindi nel corso della prima puntata, Cristian è stato annunciato come nuovo tronista.

Scopriremo passo passo il suo percorso nella trasmissione. Arriverà alla scelta finale e troverà la persona giusta?