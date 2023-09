Mara Venier festeggia il 23esimo anniversario con Nicola Carraro

Spettacolo

Vincenzo Chianese | 19 Settembre 2023

Il dolce post di Mara Venier

Sono ormai numerosi anni che Mara Venier è una delle conduttrici più amate e seguite della tv. Solo poche ore fa la presentatrice ha fatto ritorno sul piccolo schermo con la nuova edizione di Domenica In, come sempre in onda su Rai 1, che senza dubbio sarà un successo assicurato. Tuttavia Mara ha già le idee ben chiare sul suo futuro all’interno del programma. A giugno infatti la Venier lascerà ufficialmente la trasmissione, chiudendo così questo splendido e importante capitolo della sua vita. Nel mentre oggi la conduttrice celebra una ricorrenza speciale. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Proprio nella giornata odierna, nel lontano 2000, Mara Venier ha conosciuto Nicola Carraro, con il quale è sposata dal 2006. In occasione del 23esimo anniversario insieme, la presentatrice ha scritto sui suoi social una dolce dedica per il produttore cinematografico che ha emozionato il web. Queste le tenere parole di Mara, che in breve hanno fatto il giro dei social:

“E sono 23 amore mio. 19/9/2000”.

Nel mentre solo pochissimi giorni fa, Mara Venier, nel corso di una lunga intervista per Il Corriere della Sera, ha raccontato dei problemi vissuti all’inizio della sua relazione con Nicola Carraro, e in merito ha dichiarato: “Tutti erano pazzi di Nicola appena lo hanno conosciuto. Una su tutti, la mia più cara amica a quel tempo, Edwige Fenech, che mi disse ‘È l’uomo giusto per te’. Ma non è stato tutto facile: alcuni amici di Nicola mi consideravano inadatta. Non mi invitavano alle cene, perché non ero all’altezza. […] Ho chiesto un appuntamento alla mamma di Nicola e guardandola negli occhi ho detto: ‘Io sto con suo figlio perché lo amo, non per altro’. Credo che lei abbia capito che non sono quel tipo di donna che si sposa per interesse”.