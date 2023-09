Spettacolo

Andrea Sanna | 16 Settembre 2023

La Vita in diretta Mara Venier

Mara Venier si è fatta male all’occhio

Domani su Rai 1 debutta la nuova stagione di Domenica In, con alla conduzione Mara Venier. La conduttrice quest’oggi ha avuto modo di annunciare in collegamento a La Vita in Diretta gli ospiti e i temi che verranno affrontati in trasmissione.

Quando Alberto Matano l’ha presentata, però, Mara Venier ha raccontato di essere stata protagonista poco prima di una piccola disavventura. Così la zia Mara ha raccontato di essersi fatta del male a un occhio, semplicemente con una matita. Ha cercato di correre ai ripari subito mettendo del ghiaccio, ma lei stessa ha dichiarato che era necessario l’intervento dell’oculista.

Scherzosa Mara Venier ha voluto comunque sdramatizzare l’accaduto insieme all’amico e collega Alberto Matano, il quale poco prima era stato avvertito dai suoi collaboratori del fatto. Per questo ha deciso di non perdere tempo e di dare subito la linea alla Venier anche per sapere come stesse e cosa fosse successo.

Queste le parole di Mara Venier a La Vita in Diretta: “Sempre per essere… con quella fortuna che ho, mi è andata una matita dentro l’occhio e sono da tre ore con gli impacchi del ghiaccio. Adesso scappo da te e vado dal mio oculista”.

Con la sua solita ironia Mara Venier ha preso con filosofia il piccolo “incidente” verificatosi oggi. Al momento non ha ancora informato sui social i suoi fedeli fan di come si sia concluso il tutto. La presentatrice ha comunque assicurato a La Vita in Diretta che domani andrà regolarmente in onda. Mimando infatti di riuscire a vedere meglio con l’occhio destro (quello interessato) semichiuso, ha detto ridacchiando: “Vedo bene così e farò Domenica In così”.

Ci auguriamo chiaramente che il tutto sia risolvibile con una medicazione e attendiamo gli aggiornamenti di Mara Venier dai social o in trasmissione domani pomeriggio.