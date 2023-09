Spettacolo

Nicolò Figini | 14 Settembre 2023

Gli aneddoti di Mara Venier

Questa mattina Mara Venier ha presenziato alla conferenza stampa in occasione del ritorno di Domenica In alla fine della settimana ha raccontato alcune novità. Per esempio, ogni due mese la trasmissione verrà portata all’interno dei teatri italiani nelle varie città. Per quanto riguarda l’affetto che il pubblico nutre per lei, invece, ha affermato:

“Il pubblico non mi ha mai abbandonato, quando mi sono stati tolti i programmi e quando non ero in onda. Ci sono dei momenti della vita in cui ci sono dei dolori molto forti e se io vado in onda e sono straziata dal dolore non mi va di prendere in giro nessuno. Se sono qua dopo trent’anni , vuol dire che la verità paga“.

Mara Venier ha poi raccontato degli aneddoti su alcuni ospiti internazionali. Nel dietro le quinte è successo davvero di tutto e ha riportato alla mente quanto accaduto con Arnold Schwarzenegger.

Con la star di Hollywood si è infastidita perché non sopportando la traduzione simultanea all’orecchio continuava a buttare per terra l’auricolare per ben tre volte: “Buona sì, ma co**iona no“. Per tale ragione all’epoca ha chiesto al suo collaboratore di tradurgli che lo avrebbe mandato a fan*ulo che lo avesse rifatto e da quel momento si è comportato bene.

Un altro racconto di Mara Venier, invece, riguarda Madonna. La popstar l’ha fatta aspettare per ben cinque ore prima di dichiararsi disponibile alle ore 22:00. Alla fine, però, ha preferito non farla perché era già a letto.

Tra le altre cose ha anche rivelato se Barbara d'Urso sarà sua ospite.