Spettacolo

Vincenzo Chianese | 14 Settembre 2023

Parla Mara Venier

Mancano ormai poche ore al ritorno ufficiale di Domenica In. La nuova edizione del fortunato programma in onda su Rai 1 debutterà infatti domenica 17 settembre, e come sempre alla conduzione ci sarà Mara Venier. Senza dubbio anche quest’anno la trasmissione sarà un successo assicurato e già nel corso della prima puntata sono previsti grandi ospiti. Questa mattina nel mentre, a Roma, si è svolta la conferenza stampa di Domenica In, durante la quale proprio la Venier ha fatto un annuncio inaspettato che ha spiazzato il web e che sta già facendo discutere. Mara infatti ha confermato che quella di quest’anno sarà l’ultima edizione che presenterà. Dal prossimo anno dunque un nuovo volto prenderà il posto della conduttrice, che in merito al suo addio al programma ha affermato:

“Sono convinta, mai come questa volta, che questo sarà il mio ultimo anno. Non credo che finirò questo lavoro, magari farò altro. Domenica In è molto impegnativa“.

Ma non è finita qui. Sempre durante la conferenza stampa Mara Venier ha anche risposto alle domande dei giornalisti, e così ai microfoni di SuperGuidaTv ha rivelato se nei prossimi mesi tra gli ospiti di Domenica In ci sarà anche Barbara d’Urso. Come ormai tutti sappiamo a dicembre il contratto della conduttrice con Mediaset scadrà, e di conseguenza a partire da gennaio la presentatrice partenopea potrebbe arrivare nello studio della Venier, per una splendida intervista a cuore aperto. Queste le parole di Mara in merito:

“L’ho invitata, certo. Il suo contratto scade a dicembre. È probabile. Spero che lei accetti il mio invito, mi piacerebbe molto. Da gennaio credo che lei potrebbe anche venire. È già stata invitata”.

Cosa accadrà dunque? Barbara d’Urso accetterà l’invito di Mara Venier e sarà tra gli ospiti di Domenica In? Non resta che attendere per scoprirlo.