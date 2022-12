NEWS

Andrea Sanna | 4 Dicembre 2022

Domenica In

Alcuni spagnoli si sono scagliati contro Mara Venier per alcune sue dichiarazioni a Domenica In, ma hanno frainteso tutto

Oggi pomeriggio è tornato il consueto appuntamento con Domenica In. Nello studio Mara Venier ha accolto diversi ospiti e si è parlato anche di Sanremo 2023 e dei Big in gara da poco annunciati. Ma non solo. Perché la conduttrice ha avuto modo di chiacchierare con Cristiano Malgioglio, il quale ha parlato il suo programma Mi casa es tu casa, in onda dal 7 dicembre su Rai 2.

La presentatrice l’ha punzecchiato benevolmente dicendo di non aver ricevuto alcun invito: “Lui poi ha fatto il nome di questa cantante spagnola. Poi non ha fatto il mio. Lui ha ripiegato poi sugli altri. Il convento non passava di meglio, ma si è ben guardato dal dire ci sarà anche Mara Venier. Non mi ha proprio nominata”.

Malgioglio tra le risate si è giustificato dicendo: “Ma non è sicuro. Amore te puoi venire quando vuoi. Sei una sorella per me”. La conduttrice ha controreplicato: “Lo dici a tutte però”. Successivamente Mara ha fatto anche una battuta sulla cantante spagnola invitata (Luz Casal) da Cristiano, come potete vedere dal video sotto: “Sarà famosa in Spagna ma qui la conosci solo tu”. Una frase che di certo non voleva essere cattiva da parte di Mara Venier a Domenica In, ma che qualcuno sembra aver preso a male.

Gli spagnoli contro Mara Venier.

Ma hanno capito male: pensano che zia Mara parlasse di Chanel dell'#Eurovision2022, invece si riferiva a Luz Casal 😂#DomenicaIn #Eurovision #MiCasaEsTuCasa https://t.co/WpI7qIRS5e — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 4, 2022

Gli spagnoli hanno pensato che Mara Venier si riferisse a Chanel, artista che abbiamo avuto modo di apprezzare all’Eurovision e hanno scatenato un polverone su Twitter. In realtà le parole della conduttrice erano rivolte a Luz Casal.

Si trattava comunque di una battuta a Cristiano per il mancato invito e non voleva assolutamente dare contro all’artista in questione. Questo è doveroso precisarlo. Sappiamo quanto Mara Venier ami l’ironia e tale voleva essere la sua esternazione e niente più.

Insomma una polemica che si chiude ancor prima di iniziare!