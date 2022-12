NEWS

Andrea Sanna | 20 Novembre 2022

Suor Cristina verissimo

A Verissimo Suor Cristina svela: “Non sono più suora”

Nessuno lo avrebbe mai immaginato e probabilmente nella lettura del titolo di questo articolo resterete disorientati. Ma è tutto vero! Suor Cristina, che abbiamo conosciuto a The Voice (di cui è stata anche vincitrice), oggi non è più una suora. Si fa chiamare semplicemente Cristina Scuccia e ha deciso di “spogliarsi” dagli abiti che eravamo abituati a vederle indossare.

Ospite dopo Elisabetta Gregoraci e Lorella Cuccarini della puntata di Verissimo, Suor Cristina ha detto cosa è successo nella sua vita e perché ha cambiato vita: “Adesso sono Cristina, ma Suor Cristina è sempre entro di me. Se sono quella di oggi devo dire grazie anche a lei. È stato un percorso complesso e difficile, ma bello. Oggi mi ritrovo ad avere il sorriso e credo di più nella vita. Chiaramente Dio è sempre presente e ci credo. Perché non ho il velo? Appartenevo alle suore orsoline e oggi non lo sono più. Per me sono stati 15 anni splendidi di vita religiosa. Questa esperienza è stata intensa e mi ha fatto crescere. Qual è la causa di questo cambiamento? Non c’è stata una causa vera e propria ma in me è cambiato qualcosa”.

Il 2021, tra l’altro, è stato segnato dalla scomparsa di suo padre, come ha raccontato anche lei sui social. Un altro periodo buio e difficile per lei. Ripercorrendo le immagini della sua vita, Suor Cristina, oggi Cristina Scuccia, ha detto: “A maggio del 2008 è arrivata la mia chiamata Ho avuto un periodo di riflessione come tutte le sorelle. Questo mi ha permesso di capire se era la strada giusta. Posso dire che ricordo con grande affetto quegli anni e spendere belle parole. È stato emozionante rivedere tutto qui”.

A seguire l’ormai ex Suor Cristina ha parlato anche della sua esperienza a The Voice nel periodo in cui era ancora legata alla chiesa: “Non c’è stato alcun conflitto tra il convento e la musica. La decisione di andare a The Voice l’ho presa con le sorelle. Erano d’accordo anche loro, consapevoli di ciò che sarebbe stato dopo. L’eccesso di protezione è stato una limitazione per me. Ma il successo non ha mai messo in crisi la mia vocazione”.

Ma oggi Cristina Scuccia, ex Suor Cristina che lavoro fa e dove vive? Come da lei stessa raccontato oggi vive in Spagna e svolge il mestiere di cameriera. È innamorata. Ecco cosa ha svelato a riguardo: “Credo sempre nell’amore, non nego che stando in giro qualcuno mi abbia corteggiato“. Al momento, però, non sembra essere la sua priorità. Ha ammesso però che non direbbe di no a un colpo di fulmine: “Credo nell’amore e sono innamorata della vita: bisogna amare sé stessi e gli altri”.

Così Suor Cristina ha raccontato la sua nuova vita. Oggi è semplicemente Cristina e il suo cambio di rotta ha sbalordito (positivamente) il pubblico. (CLICCA QUI PER L’INTERVISTA)