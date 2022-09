Mara Venier ha rivelato come è stato Corrado a scegliere il nome Domenica In. Ecco l'aneddoto raccontato dalla conduttrice

Quale nome avrebbe voluto Corrado per Domenica In

Oggi, domenica 11 settembre 2022, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Domenica In. A condurre, ancora una volta, abbiamo visto Mara Venier. Prima di tutto ha presentato la nuova sigla. Poi ha fatto entrare la prima ospite della giornata. Stiamo parlando di Loretta Goggi. Con lei, infatti, ha ripercorso la sua carriera e alcuni passi della vita personale.

Poco prima di presentare un video con Corrado, con il quale l’attrice e cantante ha lavorato, ha rivelato che è stato proprio il conduttore a scegliere il nome dello show. Ecco in che modo lo ha fatto:

Ho una chicchetta… Non si chiama chicchetta? Ho detto una stupidata? Ho una chicca. allora, ho un filmato che forse non si è mai visto. La prima Domenica In di Corrado, 1976. Sì, pensa che è nata nel ’76 e, lo voglio dire, doveva chiamarsi Domenica Insieme. E durante una riunione, fatta con i dirigenti Rai, Corrado… Grande Corrado, quanto l’ho amato… Lui entra in questa sala riunioni… C’era una lavagna con scritto Domenica Insieme. Corrado si alza, prende il fazzoletto dalla tasca e fa così… Cancelliamo “sieme”… Lui l’ha inventato così e siamo lì ancora proprio grazie a lui.

Eravate a conoscenza di questo dettaglio? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo, vogliamo ricordare l’emozione di Mara Venier durante la conferenza stampa di Domenica In. La presentatrice, infatti, si è commossa per l’affetto del pubblico come riporta anche il sito Davide Maggio:

Il segreto del mio entusiasmo sono i dolori seri, drammatici, che ho avuto nella vita. Mi hanno portato ad amare tutto quello che faccio e amo Franco e Andrea, trovavo giusto dare a due artisti così bravi la possibilità di entrare in un programma come questo.

