Vincenzo Chianese | 24 Aprile 2024

Come in molti sapranno, per anni Marcello Sacchetta e Stefano De Martino sono stati grandi amici. Tuttavia in queste ore una risposta del coreografo sul conduttore ha spiazzato il web.

Le parole di Marcello Sacchetta

Nel corso degli ultimi anni il grande pubblico ha imparato a conoscere bene Marcello Sacchetta, che come sappiamo è uno dei volti storici di Amici di Maria De Filippi. Col passare del tempo il coreografo ha preso parte al talent show in diversi ruoli, tra cui quello di conduttore del daytime e di giudice esterno. Proprio in occasione delle sue numerose partecipazioni al programma, Marcello ha avuto di modo di conoscere Stefano De Martino, col quale ha stretto una bellissima amicizia. Per diverso tempo i due hanno anche lavorato insieme ed è nato un rapporto quasi fraterno. Tuttavia pare che adesso le cose siano cambiate.

Solo nelle ultime ore infatti Marcello Sacchetta ha risposto alle domande dei fan sui social, quando a un tratto al ballerino è stata fatta una domanda proprio su Stefano De Martino. Il coreografo ha così fatto intendere che l’amicizia con il conduttore partenopeo potrebbe essere giunta al termine e le sue parole hanno fatto in breve il giro del web. Queste le dichiarazioni di Marcello a riguardo:

“Se sono ancora amico con Stefano? Io lo chiamo, lui non mi risponde. Ho smesso di chiamarlo. Aspetto che mi chiami lui. Vediamo se siamo ancora amici. Vi aggiornerò”.

Cosa starà accadendo dunque tra Marcello Sacchetta e Stefano De Martino? Che tra i due stia per arrivare un chiarimento? Non resta che attendere per saperne di più in merito. Nel mentre il coreografo, sempre rispondendo alle domande dei fan, anche ammesso che gli piacerebbe tornare ad Amici in qualità di professore e non è escluso che il suo appello non venga accolto dalla produzione.