Marco Fantini, la dolce dedica per il primo anniversario di nozze con Beatrice Valli (VIDEO)

Debora Parigi | 29 Maggio 2023

Il post di Marco Fantini dopo il primo anno di matimonio con Beatrice Valli

Oggi, 29 maggio, Marco Fantini e Beatrice Valli festeggiano il primo anno di matrimonio. Si sono infatti sposati lo scorso anno decidendo come data proprio quella in cui è avvenuta la scelta tantissimi anni fa a Uomini e donne, programma in cui si sono conosciuti.

Tre figlie insieme oltre al maggiore, Alessandro, che lei ha avuto giovanissima da una precedente relazione. Una famiglia davvero molto unita e piena d’amore. E pieno d’amore è anche il messaggio che lo stesso Marco ha voluto dedicare alla sua Beatrice per festeggiare questo anniversario. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato un video dei loro momenti più belli da quando si sono incontrati fino ad oggi. E nella didascalia ha scritto:

“È bastato il primo sguardo… Ti ho vista e mi hai fatto perdere la testa facendomi scoprire l’amore… Quell’amore che va oltre a ogni cosa e persona che ti fa fare cose che mai avresti pensato di poter fare, l’amore così forte che ci ha donato dei fantastici figli e una famiglia stupenda che ogni giorno riempie e corona il nostro amore! Ti amo tanto Beatrice 29/05/22”

Tanti i commenti sotto a questo post di Marco Fantini che con Beatrice Valli rappresenta una delle coppie più amate uscite dal dating show di Maria De Filippi.

Facciamo anche noi di Novella2000 e Novella2000.it tantissimi auguri per questo anniversario.