NEWS

Nicolò Figini | 28 Maggio 2023

La gaffe di Beatrice Valli

Di recente abbiamo parlato di Beatrice Valli per un evento che l’ha molto preoccupata. La figlia Azzurra, infatti, ha ingoiato una monetina e i genitori l’hanno portata di corsa in ospedale. Una volta che tutto si è sistemato hanno anche informato i follower:

“Tutto bene ragazzi, siamo tornati. Meno male la monetina è stata sì ingoiata ma è andata nell’intestino per cui dovrebbe uscire nei prossimi due giorni. Abbiamo preso un bello spavento. Stavamo tutte insieme. Era lì con me Azzurra e con la Bubi in bagno che ci stavamo preparando per uscire a pranzo e stava giocando con delle borsettine mie.

Dietro c’erano anche delle monetine, dei soldi, delle carte. E lei mentre si buttava addosso questa borsettina stava con la bocca aperta e le è andato dentro il soldino. Meno male era un soldino molto piccolo, un centesimo, e non si è incastrato, ma è andato giù. Siamo state fino a mezz’ora fa all’ospedale e abbiamo controllato che fosse tutto ok”.

Oggi, però, parliamo di Beatrice Valli in merito a una divertente gaffe che ha fatto in merito all’anniversario di matrimonio. Molto presto lei, il marito Marco Fantini e i loro quattro figli partiranno per la Toscana. Una settimana dedicata al relax e ai festeggiamenti:

“In tutto questo non ci siamo dimenticati, domani è l’anniversario di me e del “Marchini”. Per festeggiare e riposare andremo una settimana in Toscana con tutta la famiglia. Saremmo voluti tornare a Capri, ma con tutti e quattro, l’allattamento e il lavoro non riusciremmo a gestire il tutto“.

Queste parole le ha pronunciate il 27 maggio 2023, ma i fan più attenti le hanno ricordato che lei si è sposata il 29 maggio 2022. Beatrice Valli su Instagram si è subito corretta e scusata. La gaffe è dovuta alla stanchezza e ai mille pensieri che le attraversano la mente.