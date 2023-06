NEWS

Nicolò Figini | 6 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Il passo di Marco Mazzoli verso Helena Prestes

Ieri sera Gianmaria Sainato prima e Marco Mazzoli dopo, durante le nomination, hanno rivelato un retroscena su Helena Prestes. Stando a quanto riportato da loro, infatti, la naufraga avrebbe detto loro di conoscere Carlo solo da tre mesi e di essere ancora innamorata dell’ex compagno con il quale si è lasciata due anni fa. Queste rivelazioni sono venute fuori in seguito alla proposta di fidanzamento dell’attuale compagno:

“Mi ha detto che con Carlo si conoscono da appena tre mesi e di essere innamorata di un altro uomo. Prima le ho detto ‘ma ti ha fatto la proposta di matrimonio?’ Lo conosce da appena tre mesi, a me non pare normale. Poi mi ha detto di essere ancora presa dal suo ex, con cui è stata insieme 8 anni”.

Oggi pomeriggio, nel daytime de L’Isola dei Famosi, abbiamo assistito a un dialogo tra Gianmaria e Marco Mazzoli. I due hanno scoperto di essere a conoscenza della stessa storia e il conduttore radiofonico ha affermato di volerla far ragionare, perché secondo lui la storia del matrimonio è una “farloccata”.

A questo punto i due naufraghi si avviano verso Helena Prestes, rimasta sola in disparte dopo la temporanea eliminazione di Nathaly Caldonazzo. Marco e la concorrente si sono abbracciati e lui l’ha invitata a unirsi a loro per mangiare. A patto, però, che la cena fosse proseguita sena litigi. Lei lo ha ringraziato: “Mi ha fatto molto piacere“.

Purtroppo, però, con Gianmaria i rapporti rimangono tesi perché la Prestes ha affermato di essere rimasta molto delusa da lui. Vedremo come proseguiranno queste ultime due settimane.