Helena riceve una proposta di matrimonio dal fidanzato Carlo

Debora Parigi | 5 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Sorpresa romanticissima per Helena Prestes all’Isola dei famosi

Puntata ricca di colpi di scena quella di stasera, lunedì 5 giugno, dell’Isola dei famosi. Due eliminazioni ed elezione del primo finalista. Infatti tra due settimane ci sarà la Finale. Non sono mancate le discussioni che hanno visto principalmente coinvolta Helena Prestes.

Per lei, però, c’è stata anche una sorpresa davvero bella e romantica: il suo fidanzato Carlo. Lo abbiamo già un po’ conosciuto nel corso di queste settimane e questa sera lui è volato in Honduras per una cosa molto importante: una proposta di matrimonio. Carlo ha infatti portato con sé un anello e con Ilary ha organizzato una specie di caccia al tesoro.

Questo anello dentro la sua custodia è stato infatti chiuso in un sacchetto e in un’altra scatola posizionata poi sul fondale marino. La stessa Helena Prestes doveva recuperarlo, senza ovviamente sapere prima cosa contenesse la scatola. Dopo aver parlato con Ilary, infatti, è andata in Paya Palapa dove ha ricevuto le indicazioni per la prova da fare in due minuti.

Recuperato il sacchetto, lo ha aperto e ha trovato l’anello. A quel punto dalla spiaggia è apparso proprio Carlo e lei è corsa ad abbracciarlo e a baciarlo. Poi lui le ha messo l’anello al dito e le ha chiesto se volesse essere la sua fidanzata.

