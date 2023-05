NEWS

Debora Parigi | 13 Maggio 2023

eurovision 2023

L’esibizione di Marco Mengoni all’Eurovision 2023

Finale dell’Eurovision Song Contest 2023 questa sera, sabato 13 maggio. E come sappiamo per l’Italia gareggia Marco Mengoni con il suo brano Due Vite col quale ha vinto il Festival di Sanremo.

Per il cantante di Ronciglione questa è la seconda volta alla manifestazione europea. La prima volta è stata esattamente 10 anni fa piazzandosi al settimo posto. In attesa di scoprire come andrà quest’anno parliamo proprio della sua esibizione.

Indossando lo stesso outfit che abbiamo visto in questi giorni nelle prove, Marco Mengoni è salito sul palco dell’Eurovision con alle spalle due ballerini che accompagnavano le parole della sua canzone Due Vite. Nella performance ha davvero emozionato tutti e si è preso il grande applauso del pubblico. Proprio alla fine ha mostrato tutta la sua commozione e anche il liberarsi da un po’ di ansia prima di salire appunto sul palco. Infatti ha concluso inginocchiandosi e lasciandosi andare con la lingua di fuori per la gran fatica. Inutile dire che vocalmente Marco è uno dei migliori in gara ed è anche in grado di regalare grandi emozioni.

Ricordiamo che Mengoni ha vinto per Due Vite il premio come miglior composizione. Un grande riconoscimento da parte della critica e che speriamo possa portargli fortuna. La diretta dell’Eurovision 2023 può essere seguita sul sito di RaiPlay.