Eurovision 2023, arriva il primo premio per l’Italia: Marco Mengoni vince la miglior composizione

NEWS

Debora Parigi | 13 Maggio 2023

eurovision 2023

Premio miglior composizione per Marco Mengoni all’Eurovision 2023

Parte la Finale dell’Eurovision 2023 con in gara l’Italia il nostro Marco Mengoni e la sua Due Vite, canzone con la quale ha vinto il Festival di Sanremo. Tra alcune ore scopriremo chi sarà il nuovo vincitore della manifestazione e quindi la nazione in cui sarà organizzata la prossima edizione.

Ma proprio prima dell’inizio della Finale per l’Italia è già arrivata una bellissima notizia. Marco Mengoni e la sua Due vite hanno infatti vinto il premio “miglior composizione”. A dare la notizia è stata la giornalista Rai inviata da Liverpool proprio durante il TG1.

Un bellissimo riconoscimento che, comunque vada, è già un grande traguardo. Andando indietro con la mente, ricordiamo che anche i Maneskin ebbero un riconoscimento prima della Finale dell’Eurovision 2023. La band rock romana, infatti, vinse il premio “miglior testo” con la sua Zitti e buoni.

Speriamo che questo premio di “miglior composizione” per Mengoni sia di buon auspicio per stasera. Intanto, in attesa di capire come finirà, potete seguire la diretta dell’evento sul sito di RaiPlay. Noi vi terremo aggiornati con tutto quello che accadrà e anche su come sarà la classifica finale generale, quindi anche il podio.