Marco Mengoni ed Elodie pronti a prendersi l’estate: il primo audio di “Pazza Musica” (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 20 Maggio 2023

Marco Mengoni

La nuova canzone estiva di Marco Mengoni ed Elodie

Per l’estate 2023 (che speriamo arrivi presto) tanti artisti si sono uniti in duetto per realizzare delle canzoni che diventeranno dei tormentoni. Ma qualcuna ha già l’aria di hit. Se Mr. Rain e Sangiovanni hanno già fatto uscire la loro “La fine del mondo”, tra gli altri duetti tanto attesi di quest’anno c’è anche quello che vede unirsi due grandi artisti: Marco Mengoni ed Elodie.

Di questa unione sapevano già da un po’ di tempo, quindi da settimane c’è molta curiosità sul pezzo che ne uscirà. Finalmente adesso l’attesa è finita e i due cantanti (che hanno entrambi partecipato al Festival di Sanremo 2023) hanno annunciato il titolo di questo brano. La canzone si chiama “Pazza Musica” e uscirà su tutte le piattaforme il 26 maggio.

Ma non finisce qui perché Marco Mengoni ed Elodie hanno deciso di rilasciare un pezzo di questa canzone insieme a un estratto del videoclip ufficiale. In poche ore ha riscosso migliaia di visualizzazioni e di like su TikTok e centinaia di commenti. Ecco quindi qui sotto il video pubblicato da Mengoni:

I fan sono davvero molto emozionati per questa canzone e non vedono l’ora che esca. In generale quello di Mengoni ed Elodie è uno dei duetti più attesi di questa estate e questo primo estratto fa già capire che sarà una grande hit! Non vediamo l’ora di ascoltarla tutta e ballarla.