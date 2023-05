NEWS

Andrea Sanna | 20 Maggio 2023

Amici 22

Questo pomeriggio su Canale 5 è in onda Verissimo – Speciale Amici. La prima a entrare in studio e raccontarsi è Isobel Kinnear. La ballerina, pupilla della maestra Alessandra Celentano, classificata quarta. Ricordiamo anche che è giunta seconda nel circuito ballo. Lei si è detta comunque molto soddisfatta del suo percorso.

Mentre conversava con Silvia Toffanin, a sorpresa Isobel ha ricevuto il regalo da parte da sua madre, giunta dall’Australia per abbracciarla e trascorrere del tempo con lei. Ma non solo, perché in studio è arrivata per lei anche la maestra Alessandra Celentano.

La docente di classico si è detta davvero molto orgogliosa della sua allieva, confidando di aver creduto fin da subito nel suo immenso talento. In lei rivede molto se stessa, quando alla stessa età di Isobel era davvero molto concentrata nello studio della danza e nel raggiungere i propri obiettivi: “È ancora giovane e può migliorare in tante cose, ma il suo talento non si discute. Un talento a tutto tondo, una ragazza buona, onesta, generosa e grande lavoratrice. Ha una mentalità che devi avere per fare questo lavoro”.

Apprese queste parole Isobel si è molto commossa, ringraziando la sua professoressa di Amici per l’opportunità data: “Sarò per sempre in debito con la maestra”. Alessandra Celentano ha voluto commentare anche il responso finale che ha visto la vittoria di Mattia Zenzola:

“Sì, certo non nego che ci ho sperato per un attimo che vincesse Isobel perché se lo meritava alla grande secondo me. Ma Mattia ha fatto un bellissimo percorso. È un bravo e buon ragazzo. Anche lui ha tante qualità che a me piacciono”.

Ha spiegato Alessandra Celentano che ha infine dato un giudizio globale sugli allievi arrivati in finale: “Alla fine questi finalisti, per quanto tu possa avere preferenze sono obiettiva. Abbiamo avuto quattro bei finalisti molto diversi, ma bella finale”.

Dunque nonostante tutto Alessandra Celentano, sebbene preferisse Isobel, è molto contenta anche per Mattia a cui ha riservato parole d’affetto e di stima. In generale la docente ha dichiarato come anche questa edizione sia stata un crescendo.