Andrea Sanna | 5 Marzo 2023

Domenica In

Le domande al cast di Mare Fuori

Grande attesa questo pomeriggio per l’arrivo del cast di Mare Fuori a Domenica In. Alcuni dei ragazzi della serie hanno presenziato nello studio di Mara Venier e hanno risposto alle domande dei fan. Tra gli attori presenti Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio, Artem Tkachuk, Domenico Cuomo, Raiz (Gennaro Della Volpe). E ancora Maria Esposito, Massimiliano Caiazzo, Alessandro Orrei e Nicolò Galasso.

Una ragazza di nome Sofia ha chiesto agli attori di Mare Fuori se si sono fatti assorbire dal loro personaggio e quanto è stato complicato mantenere un distacco tra chi stanno interpretando e loro stessi.

A rispondere a questa domanda è Nicolas Maupas: “È stata una realtà nuova e succede. Forse nel mio caso un po’ meno e usciva meno della mia realtà. Il mio personaggio era più simile alla mia quotidianità e la vita del personaggio, però è vero. Andavo a casa con delle cose e dei modi di fare del mio personaggio. Banalmente anche il fatto di stare un po’ curvo”.

Asia invece ha posto un quesito a Domenico Cuomo: “Quanto di Domenico c’è in Cardio Trap?”. L’attore a riguardo non ha avuto dubbi: “Io ti ringrazio per questa domanda. Nel mio personaggio di me c’è tanto, delle cose che ho condiviso e che ho conquistato di Cardio Trap. La sua propensione verso il prossimo e il suo aiutare mi è entrato ne cuore”.

Anche Giulio, nipote di Mara Venier, per la prima volta ha presenziato in trasmissione. Da grande fan di Mare Fuori ha voluto partecipare. La sua curiosità è stata per Massimiliano Caiazzo. Ha voluto sapere quanto il suo personaggio l’abbia aiutato a crescere nel privato: “Mi ha aiutato tanto a crescere, anche perché intacca dei temi come la libertà d’amare piuttosto che il perdono, sul quale volente o nolente ti interroghi. Vedere certe sfumature dentro di te per poi raccontarle, aiuta a crescere e ti porta a fare dei passi indietro”.

Tutti sapevano di portare in scena un qualcosa di bello e importante, ma nessuno avrebbe mai immaginato che la realtà avrebbe superato qualsiasi aspettativa: “Il successo non è stato come singolo individuo in Mare Fuori, ma la vittoria come collettivo, per il bene e la stima”, ha risposto Giacomo Giorgio. Anche Raiz vede un particolare coinvolgimento del pubblico alla serie.

Un’altra ragazza ha voluto domandare a Maria Esposito se in base alle dinamiche portate avanti dal personaggio di Rosa Ricci, sceglierebbe le orme della famiglia o il cuore: “Maria sceglierà sempre la sua famiglia, anche se quando amo amo in un modo grande. La famiglia prima di tutto”. Artem ha svelato, invece, che nella realtà gli è capitato di assistere a delle scene vissute nella serie: “Cose brutte? Abbastanza”.

Il tutto si è concluso con i ragazzi di Mare Fuori che hanno cantato l’ormai celebre sigla della serie TV.